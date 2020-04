FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschlands größter Versicherer wird seine Hauptversammlung am 6. Mai wegen der Corona-Pandemie rein virtuell abhalten. Wie die Allianz SE auf ihrer Homepage schreibt, hält sie an der geplanten Dividende von 9,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 fest. Allerdings werde die zweite Tranche im Volumen von 750 Millionen Euro des aktuellen Aktienrückkaufprogramms ausgesetzt.

"Der Vorstand ist sich darüber bewusst, dass unsere Dividende für viele unserer 650.000 Privataktionäre sowie Pensionsfonds und andere institutionelle Investoren ein wichtiger Einkommensbestandteil ist", teilte die Allianz mit Blick auf die Dividende mit. "Obwohl zu erwarten ist, dass sich das aktuelle Umfeld auch in unseren Ergebnissen niederschlagen wird, bleibt unsere Finanzkraft weiterhin sehr stark."

Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA hatte die Versicherer vergangene Woche zur Aussetzung von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen aufgefordert. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin dagegen lehnte ein pauschales Ausschüttungsverbot ab. Allerdings mussten die Versicherer begründen, warum sie weiterhin eine Dividende zahlen wollen.

Neben der Allianz halten auch die Munich Re, Talanx und Hannover Rück an ihren Dividendenvorschlägen fest. Die Munich Re hat ihr Aktienrückkaufprogramm allerdings ausgesetzt.

Die Allianz kündigte zu den Aktienrückkäufen an, die Wiederaufnahme des Programms in Erwägung zu ziehen, wenn "die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie klarer erkennbar sind". Vorstandschef Oliver Bäte sagte am Wochenende im Nachrichtenmagazin Spiegel, dass er sich um das Geschäftsmodell der Allianz keine Sorgen macht, aber "dieses Jahr wird nicht zum Lachen". Es sei nicht davon auszugehen, dass der Konzern in diesem Jahr einen Rekordgewinn erzielen wird.

