An der Wall Street dominieren auch am Dienstag die Bullen.Der Dow Jones eröffnete die Sitzung 3,71 Prozent stärker bei 23.521,58 Zählern.Bereits am Montag hatte der Dow um 7,7 Prozent zugelegt. Nachdem das Börsenbarometer am 23. März auf den tiefsten Stand seit November 2016 gefallen war, hat es sich nun um rund ein Viertel erholt. Grund dafür ist die zunehmende Zuversicht der Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...