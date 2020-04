Der Corona-Crash im März hat auch den Bitcoin-Kurs schwer unter Druck gebracht, doch seitdem läuft eine dynamische Gegenbewegung. Nach der starken Performance seit Wochenbeginn rückt nun sogar die bullishe Trendwende im Chart immer näher. Nachdem der Bitcoin am 13. März kurzzeitig bis in den Bereich von 4.100 Dollar abgesackt war, hat er inzwischen rund 80 Prozent aufgeholt. Bereits am gestrigen Montag wurden dabei die runde Marke von 7.000 Dollar sowie der charttechnische Widerstand im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...