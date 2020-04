Die Kurzvideo-App Tiktok ist auch im ersten Quartal 2020 die am meisten heruntergeladene App in den Stores von Google und Apple. Im Februar knackte Tiktok einen Download-Rekord. Der Höhenflug der chinesischen Kurzvideo-App Tiktok setzt sich in den ersten Monaten dieses Jahres fort. Im ersten Quartal 2020 setzte sich die App wie im Schlussquartal des Vorjahres an die Spitze der von der Analysefirma App-Annie aufgestellten kombinierten Downloadcharts für Googles Play-Store (Android) und Apples Appstore (iOS). Auf den nächsten Plätzen folgten Whatsapp und die Facebook-App...

Den vollständigen Artikel lesen ...