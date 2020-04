Das Unternehmen bringt eine tiefgreifende und breitgefächerte branchenübergreifende Expertise mit und setzt eine europäische Expansionsstrategie um

GlobalLogic Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Product Engineering, hat heute den Abschluss der Übernahme der Meelogic Consulting AG bekanntgegeben. Meelogic ist ein in Deutschland ansässiger Softwarespezialist mit umfangreicher Expertise in der Medizintechnik, der Automobilbranche und anderen Schlüsselindustrien, die zurzeit erhebliche digitale Transformationen durchlaufen. Diese Übernahme ist Teil der laufenden Strategie von GlobalLogic, durch die Erweiterung der Kompetenzen und Kapazitäten in den Bereichen Design, Architektur und Softwareentwicklung seine Position in Branchen mit starkem Wachstum auszubauen.

Meelogic genießt einen hervorragenden Ruf in der strategisch wichtigen DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und ist die jüngste in einer Reihe von Akquisitionen, mit denen GlobalLogic seine Marktaktivitäten in strategischen europäischen Regionen stärkt.

Meelogic wurde 2011 von erfahrenen Visionären der Softwareentwicklung gegründet mit dem Ziel, ein Unternehmen aufzubauen, das eine Kultur der Innovation und Agilität pflegt und gleichzeitig erstklassige, auf Unternehmen zugeschnittene Softwareprodukte für große Bluechip-Kunden liefert. Diese Fokussierung hat es dem Unternehmen ermöglicht, auf fünf Standorte zu expandieren. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin, die anderen deutschen Niederlassungen in Köln und Stuttgart. Außerdem betreibt das Unternehmen zwei Engineering Center in den polnischen Städten Szczecin und Bydgoszcz. Darüber hinaus hat Meelogic für seine Arbeit mehrere Kundenauszeichnungen bekommen und nimmt eine prominente Rolle in den Branchenforen für neue Technologien wie Blockchain und Internet der Dinge ein.

"Wir waren besonders wählerisch, wenn es um potenzielle Akquisitionen zur Umsetzung unserer strategischen Expansionsvision ging", sagt Shashank Samant, CEO von GlobalLogic.

"Was wir suchen, sind eine geeignete Unternehmenskultur und geografische Lage sowie umfangreiche Fähigkeiten bei der Softwareentwicklung und technische Kompetenzen. Dabei bevorzugen wir Unternehmen, bei denen wir kreative Herangehensweisen bei der Lösung von Problemen und unerschütterlichen Einsatz sehen können, der die Erwartungen der Kunden immer wieder übertrifft. Meelogic besitzt alle diese Eigenschaften. Hier wurde ein beeindruckendes Unternehmen mit zahlreichen talentierten Entwicklern aufgebaut, die sich auf wichtige aufstrebende Technologien konzentrieren und nach frischen Ideen und Erfolg streben. Wir freuen uns sehr, das Meelogic-Team als unsere neuen Kollegen mit dabei zu haben."

"Durch intelligente Wachstumsstrategien und eine konsequente Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden wurden wir zu einem integralen, vertrauenswürdigen Partner für ihre wichtigsten Initiativen", betont Ayana Alemu, CEO von Meelogic. "Dies ist eine außerordentliche Chance für uns, unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Kompetenzen und Technologien sowie Skalierbarkeit passend zu ihren Bedürfnissen gezielt anzubieten. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GlobalLogic. Gemeinsam werden wir Innovation und Wachstum innerhalb des Unternehmens auf eine neue Stufe heben."

Meelogic arbeitet für Kunden in Branchen, die der strategischen Ausrichtung von GlobalLogic entsprechen, insbesondere in den Feldern Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Medizintechnik, digitale Medien, Informationstechnologie und Telekommunikation. Es bestehen Kundenbeziehungen des Unternehmens zu führenden globalen Marken. Dies ist die zweite Übernahme eines europäischen Unternehmens innerhalb von sechs Monaten für GlobalLogic, was die strategische Bedeutung dieser Region unterstreicht.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Über GlobalLogic

GlobalLogic ist führend im Bereich Digital Product Engineering. "Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu konzipieren und zu entwickeln. Durch die Integration strategischer Design-, komplexer Engineering- und vertikaler Branchenexpertise helfen wir unseren Kunden dabei, sich vorzustellen, was möglich ist, und beschleunigen ihren Weg in die digitalen Geschäftsbereiche von morgen." GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Engineering Center und Designstudios auf der ganzen Welt. Wir setzen unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse für Kunden in den Bereichen Kommunikation, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Technologie, Medien und Unterhaltung, Produktion und Halbleiter ein. www.globallogic.com

Über MEELOGIC

Die Meelogic Consulting AG entwickelt IT-Lösungen für eine mobile und vernetzte Welt, basierend auf einem tiefen Verständnis für Technologien und Märkte im digitalen Zeitalter.

Der Grundstein wurde 2011 von erfahrenen IT-Profis in Berlin gelegt. Mit weiteren Standorten in Szczecin (Polen), Köln, Stuttgart und Bydgoszcz (Polen) arbeitet Meelogic heute mit internationalen Teams für namhafte Kunden in den Branchen Automotive, Medizintechnik, Medien, Transport, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie, Logistik und E-Commerce. www.meelogic.com

