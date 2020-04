Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 3. Mai 2020, 9.03 UhrsonntagsLeben mit TierenModeration: Andrea BallschuhHaustiere schenken Lebensfreude und helfen aus der Einsamkeit. Undsie geben den Menschen in der Corona-Krise Halt. "sonntags" wirfteinen Blick auf das Leben mit Tieren.Warum leben Menschen mit Tieren zusammen? Tiere merken, wenn es ihremHerrchen oder Frauchen nicht gut geht. Sie lassen sich kuscheln odermachen Männchen, sodass der Mensch sich an dem Tier erfreut und esihm besser geht."sonntags" besucht die "Eulenfrau" Bianka Wolf. Sie ist 40 Jahre altund wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihren Eulen in Oldenhütten. Fürdie Menschen hatten Eulen immer unterschiedliche Bedeutungen. InIndien steht die Eule für Weisheit, in Flandern dagegen gilt sie alsdumm.In Frankreich verheißt Eulengeschrei am Morgen Glück für den ganzenTag, und in China fürchtet man, dass das Haus abbrennt, sobald sicheine Eule auf dem Dach niederlässt. Bianka Wolf möchte den Menschendie Eulen näher bringen. Sie besucht mit ihren Eulen Kindergärten undAltersheime. Dabei seien die Kinder und älteren Menschen immer sehrbeeindruckt von der Ausstrahlung einer Eule, sagt sie. Die AutorinSohad Khaldi besucht Bianka Wolf aktuell und thematisiert, wie sehrdie Corona-Krise auch ihren Alltag prägt.In Zeiten der Corona-Krise haben Freizeitparks, Zoos und Tierparksgeschlossen. Die Tiere müssen sich auf die besucherlose Zeiteinstellen. Keine Kinder mehr, die die Tiere im Streichelzoo fütternund streicheln. Die Elefanten, die in einer bestimmten Ecke desGeheges Karotten und Äpfel bekommen, stehen nun am leeren Zaun. ImGespräch mit dem Zoodirektor des Opel-Zoos, Thomas Kauffels, zeigtsich, wie sehr die fehlenden Besucher den Zoo finanziell belasten -und auch, wie sich das Leben der Tiere durch die ungewohnte Situationverändert."sonntags" besucht einen Hundebesitzer, der jetzt sehr viel Zeit mitseinem Hund verbringen kann. Der 61-jährige selbstständigeUnternehmensberater berät mittelständische Unternehmen und istnormalerweise viel unterwegs. Nun ist er an sein häusliches Bürogebunden. In seiner Freizeit jedoch habe sich für ihn die Situationdurch die Corona-Krise kaum geändert, so sagt er. Er sei auch sonstnicht ins Kino oder in ein Restaurant gegangen. Dies sei wegen seinesHundes nicht möglich gewesen. Nur eines falle ihm auf: Im Wald, wenner mit seinem Hund unterwegs sei, träfe er jetzt mehr Menschen.Haustiere stabilisieren Menschen emotional. Dies konnte durchverschiedene Untersuchungen nachgewiesen werden. Zum Beispiel zeigteine Studie des Bonner Psychologen Prof. Dr. Reinhold Bergler, dassKinder mit Haustieren besser durch Scheidungskrisen kommen. Wenn dieTrennungskinder einen Hund haben, gibt dieser seelische Unterstützungund hilft, die Familienkrise besser zu überwinden. Auch inVerhaltenstherapien werden Haustiere vermehrt eingesetzt. Hundekönnen als die besten Freunde des Menschen angesehen werden, weil sieihr Herrchen oder Frauchen bedingungslos akzeptieren und lieben.Deshalb sind sie die geborenen Therapeuten. Sie sind die perfekteMedizin gegen Angst, Stress und Melancholie."sonntags" porträtiert den Wanderschäfer Klemens Ross. Die SchäfereiRoss im fränkischen Lonnerstadt besteht seit über 50 Jahren. Vonseinem Vater hat Klemens die Schafzucht übernommen, und mittlerweileist auch seine Tochter auf dem Hof aktiv. Vor allem die Schäfer sindlange Zeit allein unterwegs und kennen das Gefühl der Einsamkeit sehrgenau. Wie sehr ändert die Corona-Krise das Leben eines Schäfers?Ändert sich für ihn überhaupt etwas? Vom Frühjahr bis zum Herbst lebter in einer selbst gewählten Quarantäne. Was tut er gegen Einsamkeit,und welche Tipps kann er geben?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4566880