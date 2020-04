FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 08. April: TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Q1-Umsatz 06:45 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz (11.00 h Annual Investor Conference) 07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen (Pk per Webcast) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Swiss Re Sigma-Studie Naturkatastrophenrisiken und Klimawandel GBR: Asos, Q2-Zahlen NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung (virtuell) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 02/20 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/20 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 03/20 08:00 DEU: Destatis: Baugenehmigungen 01/20 09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/20 10:00 DEU: DIW / ifo - Gemeinschaftsdiagnose, Frühjahrsgutachten 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.3. PLD: Zentralbank von Polen, Bekanntgabe Kreditzins SONSTIGE TERMINE 14:00 EUR: Videoschalte der EU-Entwicklungsminister. Die Minister beraten über den Kampf gegen das Coronavirus in anderen Teilen der Welt. + 1600 Statement Bundesentwicklungsminister Gerd Müller nach der Sitzung des Rats der EU-Entwicklungsminister EUR: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise + 1200 BRÜSSEL: Ursula von der Leyen stellt Exit-Strategie zu Corona-Sperren vor. Die EU-Kommissionschefin dringt auf ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen in Europa bei der Aufhebung von Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise. 16:00 DEU: Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Leitern der KI-Forschungszentren ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi