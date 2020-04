Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Luft am deutschen Aktienmarkt wird schon wieder dünner. Der DAX hat sich zwar am Dienstag weiter erholt, er gewann 2,8 Prozent auf 10.357 Punkte. Damit ging er aber auch 2,2 Prozent unter seinem frühen Tageshoch aus der Sitzung. "Nach 1.000 Punkten Plus in zwei Tagen ist ein Rücksetzer keine Überraschung", so ein Marktteilnehmer. Etwas Druck kam am Nachmittag von der Wall Street, auch dort bröckelten die Kurse nach deutlichen Eröffnungsgewinnen wieder ab.

"Die Anleger zeigen sich ermutigt davon, dass die Zahl der Neuinfektionen in vielen Hot Spots der Welt nachlässt", sagte Jochen Stanzl, Analyst von CMC Markets. Die Anleger schöpften damit Hoffnung auf ein Ende der Krise.

Daneben kursierten allerdings nach wie vor auch skeptische Stimmen: Die Märkte unterschätzten gegenwärtig, dass die Eindämmung des Covid-19-Virus längere Zeit in Anspruch nehmen und der Weg zurück zur Normalität nicht einfach sein werde, sagte Esty Dwek, Head of Global Market Strategy bei Natixis. "Eine nachhaltige Erholung an den Märkten braucht fortgesetzte positive Nachrichten und Impulse", warnte er und ergänzte: "Angesichts zahlreicher, weiter existierender Fragezeichen scheint es dafür noch zu früh".

Anleger kauften trotzdem die Aktien von Zyklikern, die von einem Aufschwung überproportional profitieren sollten und im Crash besonders stark gefallen waren. Im DAX stiegen MTU um 5,4 Prozent auf 124,90 Euro, die Aktie hatte Ende Januar fast 290 Euro gekostet. Infineon und Deutsche Bank legten ähnlich stark zu. Im MDAX erholten sich Thyssenkrupp um 10,9 Prozent.

Anderen Aktien ging dagegen schon wieder die Luft aus: So fielen Deutsche Börse um 1,2 Prozent auf 131,40 Euro, nachdem sie am Vormittag noch bis auf 139,10 Euro gestiegen waren.

Deutsche Versicherer gefragt

Positiv für das Sentiment der deutschen Versicherer wertete ein Marktteilnehmer die Aussagen der Bafin. Demnach sieht sie für die deutschen Versicherer derzeit keinen Anlass zu besonderer Sorge, aber zu erhöhter Wachsamkeit. "Wir halten die Situation insgesamt für beherrschbar", sagte Exekutivdirektor Frank Grund im Interview mit der Börsen-Zeitung. Allianz stiegen um 2,7 Prozent, Munich Re um 3,4 Prozent.

Biotest gewannen 11 Prozent. Biotest arbeitet an einem neuen Medikament gegen Covid-19 basierend auf Hyperimmunplasma. Mit einem sich in Entwicklung befindlichen Test sollen Plasmaspender auf Antikörper gegen Covid-19 untersucht werden, um die Spenden mit den meisten Antikörpern zu einem neuen Hyperimmunglobulin gegen Covid-19 verarbeiten zu können.

"Dass die Passagierzahlen so eingebrochen sind, überrascht mich nicht", so ein Aktienhändler zu den Fraport-Verkehrszahlen. Im März ging das Passagieraufkommen zeitweise um mehr als 95 Prozent zurück. Der Kurs stieg trotzdem zeitweise deutlich, zum Schluss gab er aber um 0,1 Prozent nach. Keine große Überraschung war laut Händlern auch die Ankündigung von Hugo Boss, dass die Dividende für 2019 ausfällt. Die Aktie legte um 6,6 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 149,5 (Vortag: 126,7 ) Millionen Aktien im Wert von rund 5,39 (Vortag: 4,52) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und 1 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.356,70 +2,79% -21,83% DAX-Future 10.354,00 +3,06% -20,90% XDAX 10.374,16 +1,79% -21,02% MDAX 21.538,13 +2,07% -23,93% TecDAX 2.698,06 +1,32% -10,51% SDAX 9.652,83 +2,92% -22,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,41 -152 ===

