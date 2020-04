Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen findet lediglich ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.857,67 +2,21% -23,70% Stoxx50 2.775,05 +0,80% -18,45% DAX 10.356,70 +2,79% -21,83% FTSE 5.704,45 +2,19% -25,99% CAC 4.438,27 +2,12% -25,76% DJIA 23.382,17 +3,10% -18,07% S&P-500 2.736,45 +2,73% -15,30% Nasdaq-Comp. 8.079,41 +2,10% -9,95% Nasdaq-100 8.239,34 +1,95% -5,65% Nikkei-225 18.950,18 +2,01% -19,89% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,34 -159

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,37 26,08 +1,1% 0,29 -56,0% Brent/ICE 32,93 33,05 -0,4% -0,12 -48,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.657,52 1.663,00 -0,3% -5,48 +9,2% Silber (Spot) 15,20 15,00 +1,3% +0,20 -14,9% Platin (Spot) 748,85 740,00 +1,2% +8,85 -22,4% Kupfer-Future 2,32 2,24 +3,6% +0,08 -17,4%

Die Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Zwar kursieren Hoffnungen, dass sich die zerstrittenen Hauptförderländer auf Produktionssenkungen einigen können, doch ist dies noch nicht in trockenen Tüchern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gewinnt 0,4 Prozent auf 26,19 Dollar, die europäische Sorte Brent notiert unverändert zum Vortag bei 33,06 Dollar.

Dagegen geht es mit dem Goldpreis etwas abwärts, nachdem er am Vortag eine fulminante Rally hingelegt hatte. Der Preis für die Feinunze sinkt um 0,5 Prozent auf 1.655 Dollar.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Die Aktien an der Wall Street bauen ihre kräftigen Vortagsgewinne noch etwas aus. Inzwischen kommen auch aus den USA etwas ermutigende Signale, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens sich langsam auszahlt, indem die Dynamik der Corona-Ausbreitung nachlässt. So wurde aus dem Staat New York den zweiten Tag in Folge keine Zunahme der Totenzahlen berichtet. Dennoch warnen Behörden vor voreiligen Schlüssen, denn das Land wird hart von der Pandemie getroffen. In Europa mehrten sich indessen Anzeichen, dass die Kraft des Virus etwas nachlässt, so gerade auch in den Corona-Hochburgen Spanien und Italien. Derweil planen Dänemark und Österreich bereits umfangreiche Lockerungen der Sperrmaßnahmen.

Die Aktien von Fluggesellschaften, die von den Pandemie-Auswirkungen mit am härtesten getroffen wurden, sind mit der gestiegenen Zuversicht nun gefragt. United Airlines steigen um 9,5 Prozent, American Airlines um 17 Prozent und Delta Air Lines um 4,7 Prozent. Kraft Heinz legen um 4,2 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern für das erste Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hat, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem Wachstum von 3 Prozent bzw 6 Prozent organisch.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag noch etwas zugelegt. Dabei gingen die Indizes allerdings auch deutlich unter ihren frühen Tageshöchstständen aus der Sitzung. Etwas Druck kam am Nachmittag von der Wall Street, auuch dort bröckelten die Kurse nach deutlichen Eröffnungsgewinnen wieder ab. Europaweit gekauft wurden vor allem Aktien, die im Corona-Crash besonders stark verloren hatten, an der Börse gemeinhin als "Fallen Angels" bezeichnet. So gewann der Branchen-Index der Reise- und Freizeit-Aktien 6,3 Prozent, er hatte im Crash zeitweise 50 Prozent verloren. Bei den Länderbörsen hatte erneut Wien mit einem Index-Plus von 3,9 Prozent die Nase vorn. In Österreich wird der Shutdown bereits nach Ostern gelockert. Mit der Hoffnung auf eine bereits bald wieder in Schwung kommende Wirtschaft kauften die Anleger Aktien von Zyklikern, die von einem Aufschwung überproportional profitieren sollten. Im DAX stiegen MTU um 5,4 Prozent auf 124,90 Euro, die Aktie hatte Ende Januar fast 290 Euro gekostet. Infineon erholten sich um 5,2 und Deutsche Bank um 5,4 Prozent. In Europa legten neben den Reise- und Freizeit-Aktien sowie den Bankaktien auch Auto-, Industrie- und Versicherungsaktien sowie Stahltitel überdurchschnittlich zu. Arcelormittal erholten sich um gut 10 Prozent, Barclays um knapp 10 und Provident Financial um knapp 17 Prozent. Gegeben wurden dagegen die Aktien aus dem sogenannten Corona-Basket, also von Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Corona-Pandemie profitierte. So schloss der Index der Pharma-Aktien 0,9 Prozent im Minus. DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0891 +0,89% 1,0923 1,1062 -2,9% EUR/JPY 118,68 +0,66% 119,02 118,99 -2,7% EUR/CHF 1,0571 +0,10% 1,0583 1,0565 -2,6% EUR/GBP 0,8822 -0,05% 0,9458 0,8944 +4,2% USD/JPY 108,97 -0,23% 108,98 107,55 +0,2% GBP/USD 1,2345 +0,94% 1,1546 1,2366 -6,8% USD/CNH (Offshore) 7,0534 -0,77% 7,1158 7,0302 +1,3% Bitcoin BTC/USD 7.356,51 +0,86% 5.405,26 5.365,01 +2,0%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar anfällig für Gewinnmitnahmen. Angesichts der gestiegenen Risikofreude verliert er an Attraktivität. Der Dollar-Index fällt um 0,7 Prozent, der Euro notiert um die 1,09er-Marke, nachdem er am Montag um 1,08 gependelt hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr fest - Mit Rückenwind aus den USA haben die Börsen in Ostasien am Dienstag erneut zugelegt. An der Wall Street verbuchten die wichtigen Aktienindizes am Vortag Kursgewinne von 7 Prozent und mehr, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Europa und den USA allmählich Wirkung zeigen. Auch die japanische Regierung geht nun entschlossener gegen das Virus vor. Ab Dienstag gilt in Tokio und anderen Großstädten des Landes der Notstand. Unter den Einzelwerten sprangen Advantest in Tokio um 12,7 Prozent nach oben. Jefferies hatte die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Gesucht waren in Hongkong Aktien exportorientierter Unternehmen, die von der Aussicht auf eine Belebung der Absatzmärkte in Übersee nach oben getragen werden. Sunny Optical steigen um 4,7 Prozent, Techtronic Industries um 5 Prozent und WH Group um 5,6 Prozent. In Südkorea gewann Indexschwergewicht Samsung 1,9 Prozent. Der Ausblick des Unternehmens legt nahe, dass die Coronavirus-Pandemie die Ertragslage nur mäßig beeinträchtigen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

aus ÜBERBLICK UNTERNEHMEN 18.00 Uhr Fassung nehmen

Allianz mit Online-HV - Aktienrückkauf ausgesetzt - Dividende bleibt

Deutschlands größter Versicherer wird seine Hauptversammlung am 6. Mai wegen der Corona-Pandemie rein virtuell abhalten. Wie die Allianz SE auf ihrer Homepage schreibt, hält sie an der geplanten Dividende von 9,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 fest. Allerdings werde die zweite Tranche im Volumen von 750 Millionen Euro des aktuellen Aktienrückkaufprogramms ausgesetzt.

Lufthansa verkleinert in Corona-Krise Flotte und baut Jobs ab

Lufthansa hat in Erwartung langfristiger Auswirkungen durch die Corona-Krise weitreichende Maßnahmen beschlossen, um sowohl die Flotte zu verkleinern als auch Arbeitsplätze in der Verwaltung abzubauen. Wieviele Stellen konzernweit abgebaut werden sollen, teilte die Fluggesellschaft nicht mit. Eine Vielzahl von Flugzeugtypen soll stillgelegt werden, bei der Tochter Eurowings soll das bereits vor der Krise festgelegte Ziel, den Flugbetrieb auf eine Einheit zu bündeln, nun beschleunigt umgesetzt werden. Der Flugbetrieb von Germanwings wird beendet.

Merck erhält 2. US-Patent für CRISPR-Technologie zur Genomeditierung

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat in den USA ein zweites Patent für seine CRISPR-Technologie zur Genomeditierung erhalten. Das US-Patentamt erteilte das Patent auf die CRISPR-chrom-Technologie, die die Zugänglichkeit des Genoms für die sogenannte "Gen-Schere" verbessere und für effizientere Editierung sorge, wie die Merck KGaA mitteilte.

Einhell Germany stellt Dividende in Frage - Prognose gekippt

Anfang März hat der Werkzeugmaschinenhersteller Einhell seinen Aktionären eine um 6 Cent höhere Dividende von 1,40 Euro je Vorzugsaktie in Aussicht gestellt. Am Dienstag ruderte das Unternehmen zurück: "Aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden allgemeinen wirtschaftlichen Risiken behalten sich Vorstand und Aufsichtsrat jedoch vor, diesen Vorschlag zu korrigieren." Die Entscheidung darüber werde von der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Wochen abhängen. Auch die Prognose 2020 vom 9. März gilt nicht mehr.

Hamborner Reit verschiebt Hauptversammlung - Dividende unter Vorbehalt

