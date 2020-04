flatex (WKN: FTG111) versüßt seinen Aktionären die Corona-Zeit mit Rekordwerten. Die gesprungene Handelsvolatilität an den Weltbörsen bescherte flatex das "beste Quartal aller Zeiten".

In Zahlen bedeutet das für flatex 35.000 und für DeGiro 135.000 Neukunden. Die Nachfrage sei dabei so groß gewesen, dass die Broker sich "in allen Prozessen" auf durchschnittlich dreifacher Last bewegten. CEO Frank Niehage:

Die aktuelle Volatilität an den Märkten tut unserem Geschäft außerordentlich gut, auch wenn die Ursache dafür alles andere als erfreulich ist. Analog zu vielen Online-Plattformen profitieren wir jedoch massiv von den aktuellen Ereignissen und erzielen sehr hohe Skaleneffekte.

Wie flatex am Montag verkündete, halte die "überragende Entwicklung" seit Jahresbeginn an. Der kommerzielle Erfolg schlägt sich auch in den Büchern nieder. Vor Steuern erwirtschaftete die flatex Bank im ersten Quartal bereits mehr als im gesamten 2020.

