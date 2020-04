Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Sicherheitsprodukten und -lösungen, hat ein komplettes Sortiment mit LED-Displays lanciert, das für nahtlose, hochauflösende und farbenreiche Bildwiedergabe sorgt. Die von Hikvision selbst entwickelten und hergestellten LED-Displays bieten Fine-Pitch-LED für den Innenbereich, fixiertes LED für den Innenbereich, Außenbereich-LED sowie transparente LED-Technologien, um eine große Bandbreite des speziellen Anpassungsbedarfs abzudecken.Hikvision zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung bei der Bereitstellung von Monitoring-Bildschirmanzeigen für Überwachungszentren aus. Daneben markiert die Einführung der neuen LED-Display-Produktreihe den Eintritt von Hikvision auf den weltweiten Markt für kommerzielle digitale Beschilderung und ist ein weiterer Meilenstein beim kontinuierlichen Ausbau der Unternehmensaktivitäten vom Bereich Sicherheit in neue Geschäftsfelder.Die neuen LED-Displays von Hikvision sind speziell darauf ausgelegt, den wachsenden Marktbedarf von Unternehmen und Organisationen für öffentliche Sicherheit, von Werbeunternehmen und der Entertainmentbranche zu erfüllen. Die neuen LED-Displays wurden konzipiert, um als ideale Option für Überwachungszentren, Konferenzräume, Werbebildschirme für den Innen- und Außenbereich, Live-Ereignisse mit Zuschauern und für eine Vielzahl weiterer Szenarien zu dienen.Mit ihrer herausragenden Technologie zur Bildwiedergabe sorgen die LED-Displays von Hikvision bei den Nutzern für wirklichkeitsgetreue Bilder und Videos mit exzellenter, hochauflösender Bildgebung. Die mit der einzigartigen Bildverarbeitungstechnologie Pix Master ausgerüsteten Displays bieten verbesserte Bildschärfe, dynamischen Kontrast, Farbsättigung und erweiterte Bildklarheit aus allen Richtungen.Weitere Funktionen beinhalten:- Fernbedienung: Anwender können die Displays mit einer einfachbedienbaren Multi-Funktionskarte fernsteuern;- Farbtemperatur-Moduswechsel mit einem Klick: Unterstützung fürUmschaltung mit einem Klick für mehrfacheFarbtemperatur-Moduswechsel, wodurch das Bild geändert wird, umpraktisch zu jeder Anwendung zu passen;- Automatische Feuchtigkeitsentfernung: Diese Funktion verringertdie Zahl der Fehlfunktionen bei Leuchten um durchschnittlich 30% und verlängert auf diese Weise effektiv die Lebensdauer jedesDisplays;- Blaulichtfilter: Da über 90 % des Blaulichts inNiedrigenergie-Licht konvertiert wird, profitieren Nutzer voneinem effizienten und zuverlässigen Schutz ihrer Augen. Außerdem vereinfachen die LED-Displays von Hikvision die Verbindung von mehreren Bildschirm zu einem Schirm, da sie eine standardisierte Struktur aufweisen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Wartung und unterstützt die üblichen Auflösungen 1080 p und 4 K mit einem präzisem Größenverhältnis.Klicken Sie https://www.hikvision.com/en/products/Transmission-and-Display-Products/Commercial-Displays/LED-Displays/ , um mehr zu erfahren.Informationen zu HikvisionHikvision ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Mit seinem großen und hochqualifizierten Forschungs- und Entwicklungsteam produziert Hikvision ein komplettes Sortiment mit umfassenden Produkten und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte. Um die langfristig angelegte Unternehmensvision zu verwirklichen, erstreckt sich die Expertise und kontinuierliche Strategie von Hikvision neben der Sicherheitsbranche auch auf Smart-Home-Technologien, industrielle Automatisierung sowie Fahrzeugelektronik. Für Endanwender bieten die Hikvision-Produkte außerdem aussagekräftige Business-Intelligence-Lösungen, die effizientere Abläufe und größere Geschäftserfolge ermöglichen. Bei seinen Produkten achtet Hikvision auf höchste Qualität und Sicherheit. Die Partner von Hikvision können von seinen vielfältigen Ressourcen für Cybersicherheit Gebrauch machen, einschließlich des Hikvision Cybersecurity Centre. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter http://www.hikvision.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138933/Hikvision_LED_Banner.jpgKontakt:Pressekontakt:Kevin Chen+86-181-0019-5131Original-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059475/100845766