LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Johnson/Corona:



"Fürs erste hat Außenminister Dominic Raab übernommen. Er leitet die täglichen Covid-19-Konferenzen. Aber je länger die Situation ohne klare Führungsstruktur andauert, desto mehr gibt es Anlass zur Sorge. Lord Morely bemerkte einst, dass der britische Premierminister nur ein Erster unter Gleichen sei. Doch nichts könnte der Wahrheit ferner liegen. Wenn die ungeschriebene Verfassung des Vereinigten Königreichs klar in einem Punkt ist, dann darin: Im Premierminister kristallisiert sich die Macht. Er wird vom Monarchen ernannt, übt die nur durch die Gesetze eingeschränkte exekutive Gewalt aus und delegiert sie. Da ist es kein Wunder, dass die Briten in der Krise vom Premierminister Richtungsentscheidungen erwarten. Wer will jetzt die Verantwortung übernehmen?"/al/DP/nas