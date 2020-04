INGELHEIM (dpa-AFX) - Die Vorlage der Geschäftszahlen für das Jahr 2019 des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim gestaltet sich in Zeiten des Coronavirus anders als sonst. Die ursprünglich für den (morgigen) Mittwoch geplante Bilanzpressekonferenz wurde abgesagt, die Daten werden nun auf elektronischem Wege versandt. Informieren will Boehringer aber nicht nur über den Geschäftsverlauf 2019 und die Aussichten für 2020, sondern auch über die Aktivitäten des Unternehmens in der derzeitigen Corona-Pandemie.



Unter anderem stellt der Konzern Beschäftigte derzeit auf Wunsch für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei Hilfsorganisationen bis zu zehn Tage frei. Interessenten könnten sich für diesen Zeitraum im Laufe des Jahres bei voller Lohnfortzahlung von der Arbeit befreien lassen, erklärte das rheinhessische Unternehmen. Angestellte, die ihrer üblichen Tätigkeit weder im Homeoffice noch im Büro nachkommen können, können sich auch länger ehrenamtlich engagieren, das Unternehmen bietet eine Gehaltsgarantie.



In der vergangenen Woche seien die Beschäftigten informiert worden, dass auch jene, die aufgrund der Pandemie ihre Arbeit an den Standorten oder von zu Hause aus nicht leisten könnten, in den Monaten April, Mai und Juni weiter ihr reguläres Monatsgehalt bekommen, sagte ein Konzernsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum, dass die Mitarbeiter in diesen Zeiten bereitstünden und sich nicht um ihre Finanzen sorgen müssten./chs/DP/nas

