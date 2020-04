BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP im Bundestag hat eine "transparente Debatte über differenzierte Öffnungsstrategien des Corona-Shutdowns" gefordert. "Denn wir wollen sowohl die Gesundheit schützen als auch eine offene Gesellschaft bleiben", sagte ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dafür müssten die zahlreichen und tiefen Einschränkungen der Freiheit an Hand medizinischer, rechtlicher und ethischer Kriterien immer wieder neu überprüft werden.



Die FDP begrüße es daher sehr, dass der Deutsche Ethikrat soeben eine öffentliche Debatte über Öffnungsszenarien empfohlen habe, sagte Buschmann weiter. "Denn nur so kann das in der Gesellschaft verstreute Spezialistenwissen nutzbar gemacht werden. Nur so können sich die Betroffenen rechtzeitig auf bestimmte Öffnungsschritte verantwortungsvoll vorbereiten. Und nur so behalten die Menschen eine Perspektive, aus der sie Hoffnung und Kraft schöpfen."



Für die FDP sei es wichtig, dass Entscheidungen auf die Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse gestellt werden. Sie habe sich daher soeben in einer digitalen Fraktionskonferenz mit dem Virologen Prof. Hendrik Streeck ausgetauscht, der über seine Feldforschungen im Kreis Heinsberg berichtet habe. Es zeige sich, dass es großen Nachholbedarf beim Erheben wichtiger Daten, ihrer Auswertung und sachgerechten Aufbereitung für die Öffentlichkeit gebe.



"Hier müssen Bundesregierung und Robert Koch-Institut dringend nachbessern", forderte Buschmann. "Denn transparente Informationen sind eine wichtige Grundlage für eine faktenbasierte Debatte über eine differenzierte Öffnungsstrategie."/sk/DP/stk