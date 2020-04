Knapp 300 Punkte Kursgewinn setzte die Rallye vom Montag im DAX noch einmal fort. Dabei wurde ein alte GAP mit viel Momentum geschlossen, doch die Wall Street gab zumindest den Schwung wieder ab. Was bedeutet dies für unseren DAX heute? DAX-Momentum auf Oberseite Die Oberseite war bereits in der gestrigen Vorbörse stärker nachgefragt. So startete der DAX mit einem neuen GAP in den Handelstag und baute die Gewinne sehr dynamisch bis auf 10.590 Punkte aus. Ein Bereich, den wir zuletzt Anfang des Monats ...

