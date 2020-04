FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.368 EUR

47Z XFRA US94188P1012 WATERSTONE FINL (MD.) 0.110 EUR

IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.152 EUR

UO1B XFRA DE000A2JJ1J2 RIV ZUSATZVERSORGUNG 2.540 EUR