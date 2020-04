Isracann Biosciences Inc.: Isracann schließt in Israel ein Joint-Venture-Abkommen über Produktion aus Cannabis-Anbaubetrieben einschließlich Abnahmevereinbarung über drei JahreDGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Joint Venture Isracann Biosciences Inc.: Isracann schließt in Israel ein Joint-Venture-Abkommen über Produktion aus Cannabis-Anbaubetrieben einschließlich Abnahmevereinbarung über drei Jahre08.04.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Isracann schließt in Israel ein Joint-Venture-Abkommen über Produktion aus Cannabis-Anbaubetrieben einschließlich Abnahmevereinbarung über drei JahrePartnerschaft legt Zeitrahmen für erwirtschaftete Einnahmen festVANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 08. April 2020. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) (das "Unternehmen" oder "Isracann") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export nach Europa zu werden. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es mit Bezug auf seine Pressemitteilung vom 24. März 2020 eine 50%ige Beteiligung an einem Joint Venture namens Cannation Ltd für eine schrittweise Partnerschaft mit zwei kurzfristig verfügbaren landwirtschaftlichen Betrieben in der Region Hefer Valley in Israel erworben hat.Cannation hat mit Focus Medical Herbs Ltd. ("Focus Medical"), einem lizenzierten Hersteller von medizinischem Cannabis in Israel, eine endgültige dreijährige Liefervereinbarung über ca. 2.600 kg medizinischen Cannabis pro Jahr bzw. 7.800 kg medizinischen Cannabis über drei Jahre. Focus Medical hat eine exklusive Handelsvereinbarung mit IM Cannabis Corp. (CSE: IMCC) für den Vertrieb seiner Produktion unter der Marke IMC.Isracanns Joint Venture-Partner in Cannation ist die Way of Life Medical Cannabis Company. Way of Life ist ein ist ein regional angesehener und aktiver Cannabis-Anbaubetrieb. Die Geschäftsleiter von Way of Life verfügen über eine Familiengeschichte im Aufbau und Betrieb von Gewächshäusern im Nahen Osten und über nachgewiesene Branchenfähigkeiten mit über 2 Jahren Erfahrung als Eigentümer einer stabilen und produktiven Cannabisfarm, die den israelischen Inlandsmarkt bedient. Ihre technischen Fähigkeiten umfassen ein aktives Gewebekulturprogramm und haben vor allem zur Sicherung der kritischen Pflanzengenetik geführt, die dem JV-Betrieb zur Verfügung stehen wird.Die Liegenschaften der Cannation Farm sind Israel Medical Cannabis (IMC)-konform und entsprechen den EU-GMP-Zertifizierungsstandards. Cannation erwartet den Erhalt der Genehmigungen für den Verkauf der ersten Ernte bis zum Ende des zweiten Quartals. Bei vollem Produktionsumfang zielt man auf einen projizierten Gesamtertrag von 12.600 kg getrockneter Cannabisblüten pro Jahr. Dies wird mit Einrichtungen erzielt, die Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von über 160.000 Quadratfuß umfassen. Die Cannation-Farmen befinden sich auf einem 2.000.000 Quadratfuß großen Privatgrundstück, welches das Potenzial für erweiterte Produktions- und Verarbeitungsbetriebe bietet. Private Grundstücke sind in Israel selten verfügbar und von den regulatorischen Genehmigungen der Landkommission befreit, wodurch Verzögerungen bei der Lizenzierung minimiert werden.Darryl Jones, CEO des Unternehmens, äußert sich dazu: "Nach Abschluss der Transaktion freuen wir uns sehr, weitere Einblicke in diese aufregende Unternehmung geben zu können. Wir haben nicht nur eine Partnerschaftsvereinbarung mit einem im Bau befindlichen landwirtschaftlichen Betrieb erzielt, sondern auch bereits eine wichtige Abnahmevereinbarung für die nächsten drei Jahre abgeschlossen. Wie bereits erwähnt, beschleunigt dies unseren Zeitplan für Produktion und Einnahmen. Wir freuen uns auf eine schnell voranschreitende und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit dem Team von Way of Life und auf den weiteren Erfolg der Cannation-Unternehmung."Das Joint Venture ergänzt das bestehende medizinische Cannabisprojekt des Unternehmens in Nir Israel gemäß seinen Joint-Venture-Vereinbarungen, die von seiner hundertprozentigen israelischen Tochtergesellschaft Cannisra Holdings Ltd. gehalten werden. Das Cannisra-Projekt wird ein maßgeschneidertes Anbauprojekt sein, für das das Unternehmen viel Zeit, Anstrengungen und Kosten für die Planung, Gestaltung und die Zulassungsanträge für die Entwicklung des Anbaubetriebs aufgewendet hat.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS"Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und PresidentÜber Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com.Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 08.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht