Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 08.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 626 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0EQWV ISIN: KYG321481015 Ticker-Symbol: GZT 
Frankfurt
08.04.20
08:20 Uhr
0,039 Euro
+0,002
+4,05 %
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,045
0,073
08:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EVA PRECISION
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD0,039+4,05 %