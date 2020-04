FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 08.04.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE vom DEN 09.04.2020 VORVERLEGT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER CUM-INDIKATROR UND NICHT DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 08.04.2020.THE EX DAY WAS BROUGHT FORWARD FROM 09.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM-INDICATOR AND NOT THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UUNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.003 EUR

