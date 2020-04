DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen findet lediglich ein bis 13.00 Uhr verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen geschlossen.

In Schweden findet lediglich ein bis 13.00 verkürzter Handel statt.

In den USA findet lediglich ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

TAGESTHEMA I

Der Streit über Corona-Bonds hat eine geplante Einigung der EU-Finanzminister auf Hilfen für finanziell schwächere Länder am Dienstag verhindert. Eurogruppen-Chef Mario Centeno verschob eine für den Abend geplante Pressekonferenz nach Beratungen per Video-Schalte auf Mittwochvormittag (10.00 Uhr), wie ein Sprecher mitteilte. Die Gespräche wurden nach Angaben aus EU-Kreisen fortgesetzt. Demnach pochte Italien auf die durch Deutschland und die Niederlande als Vergemeinschaftung von Schulden abgelehnten Corona-Bonds. Einig seien sich die Minister "weitgehend" zu drei kurzfristigen Krisenmaßnahmen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Dies sind Hilfen des Euro-Rettungsfonds ESM, Kredite der Europäischen Investitionsbank EIB für Firmen in Finanznöten und ein von der EU-Kommission vorgeschlagenes europäisches Kurzarbeitergeld. Weitere Diskussionen seien aber nötig über Wege, die Wirtschaft in Europa langfristig wieder auf die Beine zu bekommen, hieß es.

TAGESTHEMA II

Mitten in der Corona-Krise droht US-Präsident Donald Trump der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem vorläufigen Stopp der Beitragszahlungen seines Landes. Seine Regierung werde dies prüfen, kündigte Trump am Dienstag an. Er wirft der UN-Organisation massive Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vor. Trump wirft der WHO vor, zu China-freundlich zu sein und im Kampf gegen das Virus eine "fehlerhafte Empfehlung" abgegeben zu haben. "Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen", schrieb der US-Präsident im Internetdienst Twitter. Trump hatte Ende Januar ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Boehringer Ingelheim GmbH, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. März

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 4,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2030 im Volumen von 2 Mrd GBP 11:00 CH/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.300,00 1,18 S&P-500-Indikation 2.677,50 1,06 Nasdaq-100-Indikation 8.114,00 1,27 Nikkei-225 19.175,40 1,19 Schanghai-Composite 2.817,49 -0,12 +/- Ticks Bund -Future 170,71 -4 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.356,70 2,79 DAX-Future 10.180,00 0,11 XDAX 10.199,82 0,08 MDAX 21.538,13 2,07 TecDAX 2.698,06 1,32 EuroStoxx50 2.857,67 2,21 Stoxx50 2.775,05 0,80 Dow-Jones 22.653,86 -0,12 S&P-500-Index 2.659,41 -0,16 Nasdaq-Comp. 7.887,26 -0,33 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,75 -118

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird nach anfänglichen leicht negativen Indikationen nun im Plus erwartet. Einerseits dreht auch Asien langsam nach oben. "Andererseits zeigt der DAX nun Relative Stärke", so ein Händler. "Deutschland und Europa liegen in der Pandemie klar vor den USA", sagt er. Damit seien deutsche und europäische Aktien deutlich attraktiver als der US-Markt. In Asien sei das Bild unklarer: Während China die Pandemie überwunden habe, habe Hongkong die Einschränkungen gerade erst verlängert und Japan habe den Notstand ausgerufen.

Rückblick: Die europäischen Aktienmärkte haben noch etwas zugelegt. Allerdings gingen die Indizes deutlich unter ihren frühen Tageshöchstständen aus der Sitzung. Etwas Druck kam am Nachmittag von der Wall Street, auch dort bröckelten die Kurse nach deutlichen Eröffnungsgewinnen wieder ab. Europaweit gekauft wurden vor allem Aktien, die im Corona-Crash besonders stark verloren hatten, an der Börse gemeinhin als "Fallen Angels" bezeichnet. So gewann der Branchen-Index der Reise- und Freizeit-Aktien 6,3 Prozent, er hatte im Crash zeitweise 50 Prozent verloren. Mit der Hoffnung auf eine bereits bald wieder in Schwung kommende Wirtschaft kauften die Anleger Aktien von Zyklikern, die von einem Aufschwung überproportional profitieren sollten. In Europa legten neben den Reise- und Freizeit-Aktien sowie den Bankaktien auch Auto-, Industrie- und Versicherungsaktien sowie Stahltitel überdurchschnittlich zu. Arcelormittal erholten sich um gut 10 Prozent, Barclays um knapp 10 und Provident Financial um knapp 17 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Anleger kauften die Aktien von Zyklikern, die von einem ufschwung überproportional profitieren sollten und im Crash besonders stark gefallen waren. Im DAX stiegen MTU um 5,4 Prozent. Infineon und Deutsche Bank legten ähnlich stark zu. Im MDAX erholten sich Thyssenkrupp um 10,9 Prozent. Anderen Aktien ging dagegen schon wieder die Luft aus: So fielen Deutsche Börse um 1,2 Prozent. Positiv für das Sentiment der deutschen Versicherer wertete ein Marktteilnehmer die Aussagen der Bafin. Demnach sieht sie für die deutschen Versicherer derzeit keinen Anlass zu besonderer Sorge. Allianz stiegen um 2,7 Prozent, Munich Re um 3,4 Prozent. Biotest gewannen 11 Prozent. Biotest arbeitet an einem neuen Medikament gegen Covid-19 basierend auf Hyperimmunplasma.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel am Dienstag war von hohen Umsätzen geprägt, so ein Händler von Lang & Schwarz. Erneut hatten wieder einige Unternehmen ihre Ausblicke aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen. Darunter Henkel und Deutsche Post. Henkel gaben um 1 Prozent nach. Im ersten Quartal seien bereits negative Auswirkungen spürbar gewesen, so der Konzern. Für die Deutsche Post-Aktie ging es um 0,5 Prozent nach unten. Lufthansa erhöhten sich um 1 Prozent. Der Konzern hatte in Erwartung langfristiger Auswirkungen durch die Corona-Krise konzernweit weitreichende Maßnahmen beschlossen, um sowohl die Flotte zu verkleinern als auch Arbeitsplätze in der Verwaltung abzubauen. Auffällig waren Windeln.de mit Aufschlägen von 9 Prozent. Der Online-Händler hatte wegen der Corona-Pandemie eine erhöhte Nachfrage im März verzeichnet. Auch im April sei eine starke Nachfrage zu erkennen.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Geprägt wurde der Handel von der Hoffnung, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in absehbarer Zeit gelockert werden können. Die USA werden jedoch hart von der Pandemie getroffen. Zwar kamen aus den USA zu Wochenbeginn etwas ermutigende Signale, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens sich langsam auszahlt, indem die Dynamik der Corona-Ausbreitung nachlässt. Dennoch warnen Behörden vor voreiligen Schlüssen. Im US-Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 731 Menschen am Coronavirus gestorben und damit mehr als an jedem Tag zuvor. Die US-Regierung will derweil die geplanten Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen um 250 Milliarden Dollar erhöhen. Die Aktien von Fluggesellschaften, die von den Pandemie-Auswirkungen mit am härtesten getroffen wurden, waren mit einer gestiegenen Risikobereitschaft gefragt. United Airlines stiegen um 1,9 Prozent und American Airlines um 7,6 Prozent. Kraft Heinz legten um 2,7 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern für das erste Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hatte, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0867 -0,22% 1,0891 1,0883 -3,1% EUR/JPY 118,46 +0,01% 118,45 118,61 -2,8% EUR/CHF 1,0560 -0,04% 1,0565 1,0568 -2,7% EUR/GBP 0,8824 -0,04% 0,8828 0,8828 +4,3% USD/JPY 108,96 +0,19% 108,76 109,01 +0,2% GBP/USD 1,2318 -0,16% 1,2338 1,2323 -7,0% USD/CNH 7,0726 +0,14% 7,0626 7,0563 +1,5% Bitcoin BTC/USD 7.348,76 2,379 7.178,01 7.328,01 +1,9%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar anfällig für Gewinnmitnahmen. Angesichts der gestiegenen Risikofreude verlor er an Attraktivität. Der Dollar-Index fiel um 0,8 Prozent, der Euro notiert um die 1,09er-Marke, nachdem er am Montag um 1,08 gependelt hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,12 23,63 +6,3% 1,49 -58,1% Brent/ICE 32,88 31,87 +3,2% 1,01 -48,7%

Die Ölpreise gaben nach. Zwar kursieren Hoffnungen, dass sich die zerstrittenen Hauptförderländer auf Produktionssenkungen einigen können, doch ist dies noch nicht in trockenen Tüchern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 7,6 Prozent nach auf 24,10 Dollar, die europäische Sorte Brent notierte 1,6 Prozent leichter bei 32,52 Dollar. Im asiatischen Handel erholen sich die Ölpreise kräftig von ihren Vortagesverlusten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.650,80 1.648,95 +0,1% +1,85 +8,8% Silber (Spot) 15,05 15,05 0% 0 -15,7% Platin (Spot) 745,75 736,90 +1,2% +8,85 -22,7% Kupfer-Future 2,28 2,27 +0,3% +0,01 -18,8%

Für den Goldpreis ging es etwas abwärts, nachdem er am Vortag eine fulminante Rally hingelegt hatte. Der Preis für die Feinunze sank um 0,6 Prozent auf 1.653 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-KRISE

- USA

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von fast 2.000 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) erlagen seit dem Vortag 1.939 Menschen der von dem neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Es handelt sich um die höchste Zahl von Todesopfern, die seit Beginn der Ausbreitung des Erregers innerhalb eines Tages in einem Land verzeichnet wurde. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in den USA stieg damit auf 12.722.

- Großbritannien

Der wegen seiner Coronavirus-Infektion auf die Intensivstation verlegte Regierungschef Boris Johnson ist nach Angaben seines Sprechers in stabiler Verfassung. "Der Gesundheitszustand des Premierministers ist stabil und er bleibt zur genauen Beobachtung auf der Intensivstation", erklärte sein Sprecher am Dienstagabend. Johnson sei "in guter Stimmung". Zuvor hatte der Sprecher mitgeteilt, dass Johnson wegen seiner Covid-19-Erkrankung mit Sauerstoff versorgt werde. Er benötige aber kein Beatmungsgerät, sondern bekomme eine "Standard-Sauerstoffbehandlung". Johnson atme "ohne weitere Unterstützung".

- Frankreich

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Frankreich hat die Schwelle von 10.000 überschritten. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstagabend in Paris mitteilten, wurden mittlerweile 7.091 Todesfälle in Krankenhäusern und 3.237 weitere in Altenheimen registriert. Wegen der Corona-Pandemie gilt in Frankreich seit dem 17. März eine strenge Ausgangssperre.

- USA

Die US-Regierung plant die Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen um 250 Milliarden Dollar zu erhöhen. US-Finanzminister Steve Mnuchin schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe mit Anführern von Republikanern und Demokraten im Kongress über die zusätzlichen Finanzmittel beraten.

US-ROHÖLLAGER-BESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 11,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 10,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 9,4 Millionen Barrel nach plus 6,1 Millionen eine Woche zuvor.

DEUTSCHE POST

reiht sich in die Unternehmen ein, die ihre Prognose für das laufende Jahr angesichts der unsicheren Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückziehen und die Hauptversammlung verschieben. Das mittelfristige Ziel eines operativen Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 5,3 Milliarden für 2022 bekräftigte der Bonner Logistikkonzern.

HENKEL

zieht seine Prognose für das laufende Jahr zurück. Im ersten Quartal seien bereits negative Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie auf das eigene Geschäft spürbar gewesen, insgesamt sei der Umsatz nach vorläufigen Zahlen organisch um 0,9 Prozent geschrumpft. Die Prognose für 2020 sei nicht länger aufrechtzuerhalten, eine neue derzeit aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie nicht möglich, teilte der Konzern mit.

GFT TECHNOLOGIES

wird ihre Ziele für 2020 voraussichtlich nicht erreichen. Angesichts der erheblichen Unsicherheit über Dauer und Folgen der Pandemie könne derzeit keine Umsatz- und Ertragsprognose für das laufende Jahr abgegeben werden, teilte das Unternehmen mit.

SALZGITTER

wird den angekündigten Rückkauf von 2022 fällig werdenden Wandelschuldverschreibungen erfolgreich abschließen. Es würden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 47,9 Millionen Euro entsprechend 32 Prozent des ausstehenden Gesamtnennbetrags erworben, teilte der Stahlkonzern mit. Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 100.000 Euro betrage 99.875 Euro. Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von 103 Millionen Euro ausstehend sein.

SHOP APOTHEKE

hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen Dienstagabend mitteilte, hat es mit einer Platzierung von rund 1,12 Millionen neuen Aktien bei institutionellen Investoren 65 Millionen Euro eingenommen. Das ursprüngliche Ziel war wegen der starken Nachfrage um 10 Millionen Euro erhöht worden. Mitglieder des Vorstands und der Hauptaktionär haben sich an der Kapitalerhöhung beteiligt. Der Platzierungspreis lag bei 58,00 Euro.

WINDELN.DE

hat wegen der Corona-Pandemie eine erhöhte Nachfrage verzeichnet. Im März sei das Bestellvolumen um 28 Prozent auf 7,8 Millionen Euro nach 6,1 Millionen Euro im Februar gestiegen. Auch im April sei eine weiterhin starke Nachfrage zu erkennen.

AHOLD DELHAIZE

gehört zu den Gewinnern der Corona-Krise. Das Unternehmen verzeichnete nach Angaben seines CEO Frans Muller im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Der Nettoumsatz dürfte um etwa 15 Prozent zugelegt haben, währungsbereinigt um 13 Prozent.

