In der letzten technischen Besprechung vom 01. April 2020: "Gold: Das Gesamtbild fügt sich zusammen" wurde an der markanten Unterstützung um 1.565 US-Dollar nach der vollzogenen Marktbereinigung auf eine weitere Kaufwelle hingewiesen. Diese trat auch wie erwartet ein und brachte sogar noch höhere Notierungen auf 1.674 US-Dollar hervor, womit der einstige Widerstand bei 1.627 US-Dollar nun eine Unterstützung darstellt. Am Gesamtbild einer inversen SKS-Formation und des daraus resultierenden Aufwärtspotenzials hat sich aber nichts geändert und ist weiterhin gültig. Jetzt dürfen Anleger gespannt auf eine Aktivierung der Formation warten.

In geordneten Bahnen

Der Goldpreis hat sich eine Etage höher begeben und notiert nun zwischen 1.627 und 1.674 US-Dollar in einem zunächst neutralen Bereich. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die mutmaßliche Nackenlinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...