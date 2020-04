DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA endet der Anleihehandel schon um 20.00 Uhr MESZ.

TAGESTHEMA

Mitten in der Corona-Krise droht US-Präsident Donald Trump der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem vorläufigen Stopp der Beitragszahlungen seines Landes. Seine Regierung werde dies prüfen, kündigte Trump an. Er wirft der UN-Organisation massive Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vor. Bei den Zahlen der Corona-Toten wurde unterdessen in den USA ein weltweiter Rekord erreicht: Binnen 24 Stunden starben fast 2.000 Menschen an der Infektion.

Trump wirft der WHO vor, zu China-freundlich zu sein und im Kampf gegen das Virus eine "fehlerhafte Empfehlung" abgegeben zu haben. "Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen", schrieb der US-Präsident im Internetdienst Twitter. Trump hatte Ende Januar ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt.

Die Organisation werde zwar größtenteils von den USA finanziert, sei aber "China-zentrisch", kritisierte Trump. Er hat China, wo das Virus erstmals aufgetaucht war, wegen der Pandemie wiederholt scharf angegriffen. Washington wirft Peking fehlende Transparenz zu Beginn des Ausbruchs vor und bezweifelt auch dortige aktuelle Corona-Statistiken. Wiederholt hat Trump vom "chinesischen Virus" gesprochen.

Zu Beginn eines Briefings zur Corona-Krise erweckte Trump den Eindruck, als wäre die Suspendierung der Zahlungen an die WHO bereits beschlossen. "Wir werden Gelder stoppen, die für die WHO ausgegeben werden", sagte er. Nur wenig später schränkte er diese Aussage aber ein: "Ich sage nicht, dass wir es tun werden", sagte er. "Wir werden uns ein Ende der Zahlungen anschauen".

Mit seinen Äußerungen steigerte Trump jedenfalls massiv den Druck auf die WHO - die USA sind ihr größter Beitragszahler. Trump ist allgemein ein starker Kritiker internationaler Institutionen.

Allerdings ist auch Trump für sein Krisenmanagement scharf angegriffen worden. Kritiker werfen ihm vor, die Virus-Gefahr lange kleingeredet zu haben. Trump hatte wochenlang versichert, die Lage sei in den USA unter Kontrolle.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. März

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.663,00 +0,51% Nasdaq-100-Indikation 8.070,50 +0,72% Nikkei-225 19.363,11 +2,18% Hang-Seng-Index 24.106,27 -0,61% Kospi 1.827,95 +0,24% Shanghai-Composite 2.822,07 +0,05% S&P/ASX 200 5.270,20 +0,34%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der starken Erholung der beiden Vortage kommt es zur Wochenmitte an verschiedenen Börsen in Ostasien zu kleineren Gewinnmitnahmen.Der Umstand, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sowohl in Europa als auch in den USA allmählich Wirkung zeigen, verhindert jedoch größere Verluste und lässt einige Märkte der Region ins Plus drehen. Daten zu den Auftragseingängen im japanischen Maschinenbau stützen die Branchenaktien nicht, auch wenn sie besser ausfielen als erwartet. Die Daten gelten als notorisch volatil. Außerdem decken sie einen Zeitraum ab, zu dem die Coronavirus-Krise die Wirtschaft und den Welthandel noch kaum beeinträchtigte. Hitachi fallen um 1 Prozent und Mitsubishi Heavy Industries 1,9 Prozent. Die Aktien der Baumaschinenhersteller Komatsu und Kubota liegen 0,3 und 0,2 Prozent im Plus. Gesucht sind am japanischen Aktienmarkt hingegen Pharmawerte wie Chugai, die um 4,8 Prozent vorrücken. Daiichi Sankyo verbessern sich um 5,8 Prozent. Der Sektor gilt als defensiv und zudem als potenzieller Nutznießer der Coronavirus-Krise. Auch in Indien führen Aktien verschiedener Pharmahersteller den Markt an. Sie profitieren davon, dass Indien das Exportverbot für das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin aufgehoben hat, das Berichten zufolge von US-Präsident Donald Trump zur Behandlung von Coronavirus-Infektionen propagiert wird. Cadila Healthcare springen um 10,7 Prozent nach oben und IPCA Laboratories um 10,9 Prozent. An der australischen Börse brechen Oil Search um 6,6 Prozent ein. Zwar hat JP Morgan die Aktie auf "Overweight" hochgestuft, die Analysten der Citigroup und von Morgan Stanley hatten sich allerdings kritisch geäußert und die am Vortag angekündigte Kapitalerhöhung des Unternehmens als möglicherweise nicht ausreichend bezeichnet.

US-NACHBÖRSE

Levi Strauss stiegen um 2 Prozent, nachdem der Umsatz des ersten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen hatte. Das Quartal, das am 23. Februar endete, zeichnete sich nach Unternehmensangaben durch ein starkes Weihnachtsgeschäft aus. Dieses habe die Schließung der chinesischen Ladengeschäfte aufgrund der Corona-Pandemie überkompensiert. Pinterest sprangen um 13,4 Prozent nach oben. Der Betreiber der gleichnamigen Online-Pinnwand hatte mit seinen vorläufigen Umsatz- und Nutzerzahlen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.653,86 -0,12 -26,13 -20,62 S&P-500 2.659,41 -0,16 -4,27 -17,69 Nasdaq-Comp. 7.887,26 -0,33 -25,98 -12,10 Nasdaq-100 8.049,31 -0,40 -32,36 -7,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,48 Mrd 1,43 Mrd Gewinner 2.175 2.733 Verlierer 816 276 Unverändert 34 28

Etwas leichter - Geprägt wurde der Handel von der Hoffnung, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in absehbarer Zeit gelockert werden können. Die USA werden jedoch hart von der Pandemie getroffen. Zwar kamen aus den USA zu Wochenbeginn etwas ermutigende Signale, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens sich langsam auszahlt, indem die Dynamik der Corona-Ausbreitung nachlässt. Dennoch warnen Behörden vor voreiligen Schlüssen. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben in den USA bislang knapp 11.000 Menschen an Covid-19. Im US-Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 731 Menschen am Coronavirus gestorben und damit mehr als an jedem Tag zuvor. Die US-Regierung will derweil die geplanten Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen um 250 Milliarden Dollar erhöhen. Die Aktien von Fluggesellschaften, die von den Pandemie-Auswirkungen mit am härtesten getroffen wurden, waren mit einer gestiegenen Risikobereitschaft gefragt. United Airlines stiegen um 1,9 Prozent und American Airlines um 7,6 Prozent. Kraft Heinz legten um 2,7 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern für das erste Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hatte, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Luminex verbesserten sich um 5,2 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hatte seinen Erstquartalsumsatz vorab veröffentlicht. Die Erlöse übertrafen die eigenen Ziele, was vor allem dem Bereich Molekulardiagnostik zu verdanken war. Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn ging es bei Carnival weitere 10,7 Prozent nach oben. Auslöser war die Nachricht vom Vortag, dass der Staatsfonds von Saudi-Arabien mit einer Beteiligung von 8,2 Prozent bei der Kreuzfahrtreederei eingestiegen ist. Royal Carbbean erhöhten sich um 13,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,28 1,2 0,26 -92,6 5 Jahre 0,47 3,2 0,44 -145,1 7 Jahre 0,64 6,5 0,58 -160,3 10 Jahre 0,73 5,4 0,68 -171,5 30 Jahre 1,31 3,1 1,28 -175,3

Der vermeintlich sichere Hafen Anleihen war aufgrund einer höheren Risikoneigung der Anleger nicht gefragt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg mit sinkenden Notierungen um 5,4 Basispunkte auf 0,73 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0850 -0,4% 1,0891 1,0874 -3,3% EUR/JPY 118,10 -0,3% 118,45 118,33 -3,1% EUR/GBP 0,8809 -0,2% 0,8828 0,8813 +4,1% GBP/USD 1,2319 -0,1% 1,2338 1,2341 -7,0% USD/JPY 108,81 +0,0% 108,76 108,81 +0,1% USD/KRW 1219,65 +0,4% 1214,83 1216,86 +5,6% USD/CNY 7,0604 +0,2% 7,0458 7,0619 +1,4% USD/CNH 7,0744 +0,2% 7,0626 7,0694 +1,6% USD/HKD 7,7519 -0,0% 7,7525 7,7527 -0,5% AUD/USD 0,6133 -0,6% 0,6170 0,6183 -12,5% NZD/USD 0,5958 -0,3% 0,5975 0,6005 -11,5% Bitcoin BTC/USD 7.382,41 +2,8% 7.178,01 7.333,76 +2,4%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar anfällig für Gewinnmitnahmen. Angesichts der gestiegenen Risikofreude verlor er an Attraktivität. Der Dollar-Index fiel um 0,8 Prozent, der Euro notiert um die 1,09er-Marke, nachdem er am Montag um 1,08 gependelt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,15 23,63 +6,4% 1,52 -58,1% Brent/ICE 32,79 31,87 +2,9% 0,92 -48,9%

Die Ölpreise gaben nach. Zwar kursieren Hoffnungen, dass sich die zerstrittenen Hauptförderländer auf Produktionssenkungen einigen können, doch ist dies noch nicht in trockenen Tüchern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 7,6 Prozent nach auf 24,10 Dollar, die europäische Sorte Brent notierte 1,6 Prozent leichter bei 32,52 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.645,79 1.648,95 -0,2% -3,17 +8,5% Silber (Spot) 15,02 15,05 -0,2% -0,03 -15,9% Platin (Spot) 736,50 736,90 -0,1% -0,40 -23,7% Kupfer-Future 2,28 2,27 +0,5% +0,01 -18,7%

Für den Goldpreis ging es etwas abwärts, nachdem er am Vortag eine fulminante Rally hingelegt hatte. Der Preis für die Feinunze sank um 0,6 Prozent auf 1.653 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- TODESFÄLLE

Weltweit sind inzwischen mehr als 80.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Seit dem Beginn der Pandemie wurden knapp 1,4 Millionen bestätigte Infektionsfälle verzeichnet, wie eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Dienstagabend ergab. Gut 257.000 Patienten sind demnach wieder gesund.

- CHINA

Nach der Aufhebung eines mehr als zwei Monate andauernden Ausreiseverbots wegen der Corona-Pandemie haben sich tausende Menschen auf den Weg aus der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan gemacht. Menschenmassen strömten am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) zum Bahnhof Wuchang, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Schätzungen der Regierung zufolge werden im Laufe des Mittwochs 55.000 Menschen aus der Stadt abreisen. Auch die Flüge am internationalen Flughafen von Wuhan sollen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwochmorgen wieder aufgenommen werden.

- USA

Im Streit um Coronavirus-Fälle auf dem US-Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" ist Marine-Staatssekretär Thomas Modly zurückgetreten. Verteidigungsminister Mark Esper sagte, er habe das Rücktrittsgesuch des in die Kritik geratenen Staatssekretärs angenommen. Modly hatte vergangene Woche den Kommandanten des Flugzeugträgers entlassen und später mit einer Ansprache an die Besatzung voller Kritik an dem Kapitän Empörung ausgelöst.

- USA / IRAN

Die USA wollen das vom Iran beim Internationalen Währungsfonds beantragte Notdarlehen über 5 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise blockieren. Führende Vertreter der US-Regierung sagten, dass die iranische Regierung noch über Milliarden-Dollar-Konten verfüge. Wenn es dem Iran gestattet würde, IWF-Finanzmittel anzuzapfen, könnte das Land diese oder andere Gelder umleiten, um seiner durch die US-Sanktionen geschwächten Wirtschaft zu helfen oder um militante Gruppen im Nahen Osten zu finanzieren, anstatt die Pandemie einzudämmen.

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

Die Maschinenbauaufträge stiegen im Februar in der Kernrate gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 2,7 Prozent erwartet. Auf Jahressicht wurde ein Rückgang um 2,4 Prozent verzeichnet.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Die Leistungsbilanz wies im Februar einen nichtsaisonbereinigten Überschuss von 3,169 Billionen Yen auf. Verglichen mit dem Vorjahr war das ein Plus von 21,2 Prozent. Volkswirte hatten den Überschuss auf 3,065 Milliarden Yen geschätzt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 11,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 9,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 9,3 Millionen und bei Benzin ein Plus von 5,1 Millionen Barrel.

AMAZON

will seinen Lieferdienst für Pakete außerhalb des eigenen Versandhandels, der direkt mit Fedex und UPS konkurriert, offenbar einstellen. Der Konzern habe den Partnern des ohnehin nur in wenigen US-Städten verfügbaren Dienstes mit dem Namen Amazon Shipping mitgeteilt, dass dieser im Juni ausgesetzt wird, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

T-MOBILE US

Nach der Übernahme des US-Mobilfunkanbieters Sprint durch T-Mobile US will auch der bisherige Sprint-Partner Shenandoah Telecommunications mit dem neuen Eigentümer zusammenarbeiten. Shenandoah und die Telekom-Tochter führen derzeit Gespräche. Die Parteien haben 90 Tage Zeit für eine Einigung.

TWITTER

Gründer Jack Dorsey spendet eine Milliarde US-Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus. Die Summe entspreche 28 Prozent seines Vermögens, schrieb Dorsey am Dienstag in dem vom ihm geführten Kurzbotschaftendienst. Konkret wolle er Anteile des ebenfalls von ihm gegründeten Online-Bezahldienstes Square im Wert von einer Milliarde Dollar (rund 926 Millionen Euro) an sein stiftungsähnliches Unternehmen Start Small übertragen.

