FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Post haben sind am Mittwoch vorbörslich unter Druck geraten. Der Post- und Logistikkonzern ist das nächste Mitglied aus der Dax -Familie mit einem virusbedingt zurückgezogenen Jahresausblick. Die "Aktie Gelb" fiel daraufhin auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,2 Prozent, hielt sich damit aber einen Tick besser als der Dax. Nach seiner Erholungsrally zu Wochenbeginn steuerte der deutsche Leitindex zeitgleich auf ein Minus von 1,5 Prozent zu.



Den Rückzug vom bisherigen Ausblick für das Jahr begründete der Konzern mit der Pandemie, die die weltwirtschaftliche Entwicklung nicht absehbar mache. Eine neue Prognose soll es erst geben, wenn "eine Stabilisierung der Entwicklungen in den wichtigsten Volkswirtschaften absehbar ist". Am Markt wurde dies jedoch nicht als große Überraschung angesehen, da die Post sich nur in eine lange Reihe bereits kassierter Geschäftsprognosen anderer Konzerne einreiht. Zudem veröffentlichte Erstquartalszahlen trafen am Markt auf ein ordentliches Feedback. Dies könnte der Aktie ein Stück weit helfen, sagte ein Händler./tih/mis



