Der DAX präsentiert sich zur Wochenmitte zumindest am Morgen stabil und deutet ein Startniveau von um die 10.300 Punkte an. Am Vortag hatten die US-Börsen nach starken Zugwinnen im frühen Geschäft bis Handelsende ihre Gewinne komplett abgegebenen und im Minus geschlossen. Die Tagesspanne im Dow Jones erreichte dabei einmal mehr rund 4 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...