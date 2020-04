Nach der Herabstufung des Ausblicks für Australiens Staatskreditaussichten am frühen Mittwoch, hat S&P Global die Kreditaussichten für die vier großen Banken des Landes, darunter die National Australia Bank (NAB), Westpac, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) und die Commonwealth Bank of Australia (CBA), deutlich gesenkt. Die Ratings/Ausblicke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...