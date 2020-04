DAX 30 kämpft mit der 10.228 - Gap-Closing nachhaltig?

Durch die Coronavirus-Pandemie fiel der DAX zuletzt schneller und massiver als jemals zuvor. Genauso die wichtigen US-Indizes Dow Jones und S&P 500. Mittlerweile scheint sich das an dieser Stelle oftmals thematisierte "flache V" im Chartmuster auszubilden. Aber es wird kein leichter Weg werden.

Dieser wird weiterhin "steinig und schwer". Von seinem Rekord aus hat der DAX 30 bis zum Tiefpunkt über 40 Prozentpunkte verloren. Dieser Draw-Down hat sich mittlerweile auf rund 24 Prozent verkleinert. Durchatmen ja. Aufatmen fraglich. Bei 10.390 verlaufen aktuell zwei immens wichtige Linien.

Zum Einen das Gap vom 11.03.2020 sowie die 62%-Fibonacci-Linie. Zudem lag der gestrige Schlusskurs bei 10.357. Der Dienstagshandel wurde in Form einer Black-Candle abgeschlossen. Dies bedeutet, dass der Handelstag per se negativ war. Keine guten Vorzeichen für einen weiter rasanten Anstieg zur Mitte der Woche. Es wird wohl eine Konsolidierung in Richtung 10.138 Zähler folgen.

Euphorie und etwaige Hoffnungen auf einen schnellen Rebound und Gap-Closings waren und sind weiterhin nicht angebracht. Die Markttechnik zeigt sich vor Handelsstart übergeordnet neutral. Es bahnt sich außerdem eine "Death-Cross"-Konstellation an. Die 100-Tage-Linie (12.399) tendiert nur noch minimal über der 200-Tage-Linie (12.357). Alles in allem ergibt sich folgende Tagesbandbreite für den heutigen Mittwoch: 10.391 bis 10.138. Es bleibt "wackelig".

