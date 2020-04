Weil sich in einigen Ländern die Pandemie zuletzt weniger dynamisch ausgebreitet hat, wechselten die Investoren wieder in den vorsichtigen Risk-On-Modus. Ob es sich dabei um einen gesunden Trend handelt, bleibt abzuwarten.Mit erhöhter Spannung dürften die Akteure an den Goldmärkten der anstehenden Bekanntgabe des Fed-Protokolls entgegenfiebern. Deren Rettungsmaßnahmen der vergangenen Wochen legen nämlich den Schluss nahe, dass auch in dem Entscheidungsgremium die Nerven derzeit ziemlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...