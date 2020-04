Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine nachlassende Risikoaversion setzte den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern unter Abgabedruck, so die Analysten der Helaba.Das Chartbild auf Tagesbasis sei als getrübt zu bezeichnen. So generiere der MACD ein Verkaufssignal und die Stochastik sei weiter gen Süden gerichtet. Auch der DMI stehe weiterhin auf Verkauf. Erste Haltemarken seien im Bereich 170,19/22 zu finden. Darunter würden Verluste bis zum Kontrakttief vom 19. März bei 167,52 drohen. Die 21- und 55-Tagelinien würden heute bei 171,86 bzw. bei 172, 43 verlaufen und erste Hürden für den Future darstellen. Darüber würden die Analysten einen weiteren Widerstand am markanten Hoch vom 30. März bei 173,83 lokalisieren. Erst oberhalb der März-Aufwärtstrendlinie bei 173,98 würde sich der Ausblick aufhellen. Die Trading-Range liege zwischen 169,34 und 172,43. (08.04.2020/alc/a/a) ...

