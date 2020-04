Bonn (www.anleihencheck.de) - In den USA kam die Corona-Pandemie mit Verzögerung an, hat nun aber die Wirtschaft fest im Griff, so die Analysten von Postbank Research.Sentimentindikatoren wie der Empire State Index für die Industrie oder das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan seien im März abgestürzt. Besonders betroffen sei der Arbeitsmarkt. Hier hätten in KW12 3,30 Millionen Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt - fast fünfmal mehr als beim letzten "Rekord" Anfang der 1980er-Jahre. In KW13 seien es noch einmal 6,65 Millionen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...