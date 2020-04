Volksbanken bauen digitales Leistungsangebot weiter aus.Wien (APA-ots) - Mit dem dritten Gesetzespaket zur Corona Krise hat der österreichische Nationalrat beschlossen, dass Verbraucherkredite und Kredite an Kleinstunternehmen, die zwischen 1. April und 30. Juni fällig werden, auf drei Monate gestundet werden können. GD DI Gerald Fleischmann: "Wir unterstützen das von der Bundesregierung getroffene Maßnahmenpaket und werden unsere Kunden, die aktuell aufgrund von Einkommensausfällen nicht in der Lage sind ihre Kredite zu bedienen, bestmöglich durch diese herausfordernde Zeit begleiten."Zwtl.: Ohne Filialbesuch Kredit stundenDie Stundung kann bei den österreichischen Volksbanken unkompliziert digital veranlasst werden. "Wir haben unser Online-Angebot in den letzten 24 Stunden um das Produkt "Kreditstundung - Moratorium" erweitert. Damit wollen wir sowohl Privatkunden wie auch Kleinstunternehmen die Möglichkeit geben, einfach von zu Hause aus die gesetzliche Kreditstundung zu beantragen. Das Ausfüllen und Absenden des Antrages ist äußerst einfach: Den Serviceauftrag Kreditstundung im Einkaufswagen des Volksbank Banking auswählen, das verkürzte Online-Formular ausfüllen und digital mittels ID-App zeichnen. Schon kurz darauf erhält der Kunde die Bestätigung. Alternativ kann der Kunde den Antrag auf Kreditstundung auch über ein Formular auf der Webseite stellen.Zwtl.: Volksbank Produkt- und Serviceaufträge - Kreditstundung nur eine von vielen neuen FunktionenDer digitale Stundungsantrag ist nur eine von zahlreichen neuen Angeboten der Volksbank. Unter dem Symbol des "Einkaufswagen" stellt die Volksbank eine Fülle von Produkt- und Serviceaufträgen rund um die Uhr zur Verfügung - bequem von zu Hause via Online Banking oder unterwegs via App.Alle Serviceaufträge der Volksbank unter: [https://www.volksbankwien.at/serviceauftraege] (https://www.volksbankwien.at/serviceauftraege)Zwtl.: Der Volksbanken-VerbundDer Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 27,5 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.500 Mitarbeitern in 267 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich. (Stand 31.12.2019)Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3550 eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0018 2020-04-08/09:02