Eurogrupen-Chef: Beratungen auf Donnerstag verschoben

Bei den seit Dienstagnachmittag laufenden Verhandlungen der europäischen Finanzminister gibt es weiter keine Einigung über ein Hilfspaket wegen der Corona-Krise. Die Beratungen wurden auf Donnerstag verschoben, wie Eurogruppenchef Mario Centeno mitteilte. "Nach 16 Stunden Diskussionen sind wir nah an eine Einigung gekommen, aber wir sind noch nicht da", erklärte Centeno am Morgen über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich habe die Eurogruppe unterbrochen und setze morgen, Donnerstag, fort." Ziel bleibe "ein starkes EU-Sicherheitsnetz" und eine Verpflichtung auf einen umfangreichen Erholungsplan.

Scholz und Le Maire fordern "guten Kompromiss" zu Corona-Hilfen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Länder der Eurozone nach der Unterbrechung der Beratungen über ein Hilfspaket wegen der Corona-Krise zusammen mit Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire aufgefordert, einen Kompromiss zu finden. "In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter.

EZB lockert Sicherheitenregeln

Die Europäische Zentralbank (EZB) lockert ihre Sicherheitenregeln, um einer weiteren Straffung der Finanzierungsbedingungen im Euroraum entgegenzuwirken. Wie die EZB am Dienstag mitteilte, schließen die Maßnahmen eine Erweiterung des Pools repofähiger Papiere - darunter Kreditforderungen und griechische Papiere - und eine Reduzierung der Bewertungabschläge ein. Laut einer Pressemitteilung ist die EZB bereit, vorübergehend mehr Risiken zu übernehmen, um die Kreditversorgung der Wirtschaft abzusichern.

Rekordzahl von fast 2.000 Corona-Toten in den USA binnen eines Tages

In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von fast 2.000 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) erlagen seit dem Vortag genau 1.939 Menschen in den Vereinigten Staaten der von dem neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

AFP-Zählung: Weltweit mehr als 80.000 Coronavirus-Todesfälle

Weltweit sind inzwischen mehr als 80.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mit mehr als 57.000 Todesfällen wurde weiterhin ein Großteil der Opfer in Europa verzeichnet. Allein in Italien starben bereits mehr als 17.000 Infizierte - so viele wie in keinem anderen Land der Erde. In Spanien wurden bislang knapp 13.800 Todesopfer gezählt, gefolgt von den USA mit rund 12.000 Toten und Frankreich mit mehr als 10.000 Toten. In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mehr als 99.000 Infizierte und 1.607 Todesfälle.

DIHK: Corona-Krise darf nicht zu Protektionismusfalle werden

Angesichts immer neuer Exportverbote für Medizinprodukte hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) davor gewarnt, dass die Corona-Krise zu einer neuen Welle des Protektionismus führen könnte. "Die Corona-Pandemie beeinträchtigt nicht nur Lieferketten von einzelnen Unternehmen, sie stellt auch immer mehr ganze Bereiche des freien Welthandels unter Vorbehalt", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Asselborn fordert schnelle Aufhebung der deutschen Grenzkontrollen

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat an die Bundesregierung appelliert, die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und zu Frankreich so schnell wie möglich wieder aufzuheben. "Die Grenzkontrollen machen mir große Sorgen. Wir müssen höllisch aufpassen", sagte Asselborn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn der Schengen-Raum fällt, dann fällt auch das Europa der Bürger", warnte Asselborn. Schengen sei "die größte Errungenschaft der EU".

Laschet für Öffnung kleiner Läden als mögliche erste Lockerungs-Maßnahme

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädiert dafür, bei einer schrittweisen Lockerung der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zunächst kleine Läden wieder zu öffnen. Es könne eine Option sein, zuerst die kleinen Läden zu öffnen, "in denen sich nicht viele Menschen gleichzeitig aufhalten", sagte Laschet.

Von der Leyen stellt "Ausstiegsstrategie" doch nicht vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Mittwoch nun doch nicht ihre "Ausstiegsstrategie" aus den Notfallmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie vorstellen. Die EU-Kommission werde bei ihrer wöchentlichen Sitzung über einen Fahrplan für die Rücknahme von Einschränkungen des öffentlichen Lebens diskutieren, aber keine Entscheidungen treffen, teilte die Behörde am Dienstagabend mit.

USA blockieren Corona-Notkredit für Iran

Die USA planen, das vom Iran beim Internationalen Währungsfonds beantragte Notdarlehen über 5 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise zu blockieren. Führende Vertreter der Trump-Administration sagten, dass die iranische Regierung noch über Milliarden-Dollar-Konten verfüge. Wenn es dem Iran gestattet würde, IWF-Finanzmittel anzuzapfen, so die Beamten, könnte das Land diese oder andere Gelder umleiten, um seiner durch die US-Sanktionen geschwächten Wirtschaft zu helfen oder um militante Gruppen im Nahen Osten zu finanzieren, anstatt die Pandemie einzudämmen.

Trump attackiert in Coronavirus-Pandemie Weltgesundheitsorganisation

US-Präsident Donald Trump hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) attackiert. "Die WHO hat es wirklich vergeigt", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Organisation werde zwar größtenteils von den USA finanziert, sei aber "China-zentrisch". "Wir werden uns das genauer anschauen", schrieb Trump, ein scharfer Kritiker internationaler Organisationen.

Tausende Menschen wollen Wuhan nach Aufhebung von Ausreiseverbot verlassen

Nach der Aufhebung eines mehr als zwei Monate andauernden Ausreiseverbots wegen der Corona-Pandemie haben sich tausende Menschen auf den Weg aus der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan gemacht. Menschenmassen strömten am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) zum Bahnhof Wuchang, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Es wird damit gerechnet, dass zehntausende Einwohner die Stadt im Laufe des Tages per Zug verlassen.

JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Feb +2,3% (PROG: -2,7%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Feb -2,4% gg Vj

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +2,1% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März PROG: +0,4% gg Vm, +2,1% gg Vj

Verbraucherpreise März unverändert gg Vm, +0,7% gg Vj

USA

Verbraucherkredite Feb plus 22,3 Mrd USD

