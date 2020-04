FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem unveränderten Start dreht der Bund-Future im Verlauf am Mittwoch deutlicher ins Plus. Den Auslöser lieferte die Nachricht, dass in den seit Dienstagnachmittag laufenden Verhandlungen der europäischen Finanzminister keine Einigung über ein Hilfspaket wegen der Corona-Krise erzielt wurde. Die Beratungen wurden nun auf Donnerstag vertagt. In der Folge sind die Spreads der Bunds gegenüber den Peripherie-Anleihen wie Spanien und Italien deutlich auseinander gelaufen.

Die Aufstockung einer zehnjährigen Bundesanleihe am Primärmarkt sollte nach Einschätzung der DZ Bank gut aufgenommen werden. Da die Investoren zuversichtlich sein könnten, dass sich die Papiere durch das großvolumige PEPP nach einer Haltefrist problemlos an die EZB verkaufen lassen, rechnen sie mit einer regen Nachfrage.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 30 Ticks auf 171,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,31 Prozent und das Tagestief bei 170,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.708 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 134,69 Prozent.

April 08, 2020

