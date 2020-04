Nach dem Schwächeanfall des Deutschen Aktienindex gestern Nachmittag kommen Zweifel über die Nachhaltigkeit der Erholung an der Frankfurter Börse auf. Die Unterstützung bei 10.142 Punkten muss nun halten, um eine erneute Verkaufswelle vor dem langen Oster-Wochenende zu vermeiden. Die Anleger treibt auch die Angst um vor einer zweiten Infektionswelle in Regionen wie dem chinesischen Wuhan, in denen man hoffte, das Coronavirus bereits besiegt zu haben. Eine Lösung könnte nur eine nochmalige Isolation ...

