Das Coronavirus hält die Welt in Schach. Die Infiziertenzahlen steigen weiterhin, wenn auch zuletzt etwas langsamer. An Urlaubsreisen denken derzeit wohl alle. Doch bis Flieger oder Kreuzfahrtschiffe wieder Reisende zu ihren Urlaubsdomizilen bringen, werden wohl noch Monate vergehen. Der Touristik-Riese TUI erhält nun einen Milliarden-Kredit vom Staat. Zur Überbrückung der Extremflaute. Die Aktie steigt. Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den TUI-Konzern in der Corona-Krise ist frei. Mehrere ...

