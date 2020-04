FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Corona-Krise schalten in Deutschland wieder mehr Jüngere das Fernsehen ein. "Vor allem jüngere Zielgruppen kehren auf der Suche nach qualitativ hochwertiger Information zum linearen Fernsehen zurück. Der langfristige Abwärtstrend, das Abwandern junger Zielgruppen in andere Medienkanäle, ist vorerst gestoppt", teilte die AGF Videoforschung am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Die Arbeitsgemeinschaft erfasst die Nutzung von TV und Streaming der hiesigen Fernsehsender./rin/DP/mis