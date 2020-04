Beide entstehen im Joint Venture mit der Schmid Gruppe aus Luzern. Zwei weitere Häuser sind in der finalen Planung, der Baustart ist voraussichtlich im Spätsommer.Andermatt - In Andermatt Reuss haben die Bauarbeiten des 11. und 12. Apartmenthauses namens Arve und Enzian begonnen. Beide Häuser entstehen im Joint Venture mit der Schmid Gruppe aus Luzern. Zwei weitere Häuser sind in der finalen Planung, der Baustart ist voraussichtlich im Spätsommer. Aktuell sind die Wohnungen von neun Apartmenthäuser an die Eigentümer übergeben. Die Häuser Arve und...

