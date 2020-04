Die Märkte der Welt erholten sich in sechs Börsentagen (plus einem Tag Pause) so stark, dass sie in dieser Zeit rd. 1/3 der Verluste wieder aufholten, die sie vorher in 20 Tagen verloren. Diese Relation übertrifft alle Vergleichswerte der vergangenen Jahrzehnte. Wie das auch mathematisch funktioniert, ist in der Actien-Börse hinreichend erklärt worden. Die Sichtweite ist entscheidend. Die einen fühlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...