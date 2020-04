Wolfsburg (ots) - Aufgrund der Gesundheitsrisiken durch das Coronavirus findet das Tanzfestival Movimentos in diesem Jahr nicht statt. Diese Entscheidung hat die Geschäftsführung der Autostadt in Wolfsburg angesichts der bestehenden Einschränkungen notwendigerweise getroffen. Die Durchführung von Kulturveranstaltungen dieser Größenordnung ist in der aktuellen Situation nicht möglich.Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Autostadt waren im Juni 2020 fünf Auftritte der renommierten Companhia de Dança Deborah Colker vorgesehen. Die eigens für das Jubiläum in Auftrag gegebene Produktion, die im Rahmen eines großen Sommerfestivals uraufgeführt werden sollte, musste abgesagt werden. Die Proben der Movimentos Akademie Tanzklasse, bei der Kinder und Jugendliche aus der Region eine eigene Choreografie erarbeiten, pausieren aktuell. Sobald die Situation es zulässt, wird ein Aufführungstermin der Akademie unabhängig von Movimentos gesucht.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/4567132