LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der raketenhafte Anstieg bei den Aktien von Asos geht am Mittwoch in die nächste Runde. Eine Kapitalerhöhung ließ die Anleger davon träumen, dass der Online-Modehändler und Zalando -Wettbewerber mit neuen Investitionen zum Gewinner der Viruskrise werden kann. Die Papiere schossen an der Londoner Börse nochmals um 39 Prozent hoch auf 2047 Pence nach oben, nachdem sie tags zuvor schon um ein Drittel gestiegen waren. Sie erreichten ein Hoch seit Mitte März, als der Coronavirus-Crash gerade so richtig im Gange war.



Asos erlöste im Zuge der Aktienplatzierung brutto 247 Millionen britische Pfund. 15,8 Millionen Aktien wurden über Nacht zu 1560 Pence platziert. Dies war ein hauchdünner Aufschlag zum Vortagsschlusskurs. Die Euphorie um diesen Schritt wurde am Mittwoch in einer Studie des Analysehauses Jefferies geschürt.



Laut Analystin Caroline Gulliver bringt dies dem Konzern genügend Liquidität, um eine verlängerte Durststrecke wegen des Virus zu überstehen. Sie rechnet im Zuge der Krise mit einem verstärkten Zuspruch für Online-Händler und sieht dabei Asos als Profiteur. Die Aktie wurde daher von ihr von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft.



Zalando als deutscher Wettbewerber konnte von dieser Fantasie nicht so richtig profitieren. Die Papiere lagen im MDax aber immerhin mit 1,2 Prozent im Plus und entwickelten sich damit besser als der Index mittelgroßer Werte./tih/mis

