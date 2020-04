In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf über 100.000 gestiegen. Das RKI meldete am Mittwoch 103.228 bekannte Infektionen. Das ist ein Plus von 4003 Fällen im Vergleich zu Dienstag, als ein Zuwachs von 3834 auf 99.255 Fälle verzeichnet worden war.

