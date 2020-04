Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die OMV im Rahmen der Multitranche-Emission von Anleihen im Volumen von 1,75 Mrd. Euro (in drei Tranchen zu zweimal 500 Mio. Euro und einmal 750 Mio. Euro) als Rechtsberater tätig. Die Transaktion dient insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an Borealis AG. Christoph Moser, Partner von Weber & Co: "Die erfolgreiche Anleiheemission in turbulenten Zeiten der Covid-19 Krise zeigt, welches hohe Vertrauen OMV bei Investoren genießt." Die Multitranche-Emission ist die volumenstärkste Corporate Bond Multitranche-Emission einer österreichischen Emittentin aller Zeiten mit Listing in Wien. Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities, ...

