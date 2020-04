FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 15 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 520 (540) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 272 (273) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1170 (1410) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PLUS500 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1033 (860) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3300 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3300 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2520 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'UNDERPERFORM' (N) - TARGET 200 (335) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 553 (807) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3093 (4132) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 398 (525) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5650 (6300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 90 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2192 (3275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS REDROW PRICE TARGET TO 482 (891) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 157 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (SELL) - TARGET 3966 (3990) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON TO 'HOLD' (SELL) - TARGET 202 (368) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES IQE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 40 (50) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 230 (222) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 400 (545) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 125 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2150 (2895) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (6800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 520 (620) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASOS TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2300 (2000) PENCE - JPMORGAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5500 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 200 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - PT 920 (1430) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS RELX PRICE TARGET TO 1850 (2250) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RELX PRICE TARGET TO 1850 (2250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 820 (950) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS FW THORPE PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS REAL ESTATE INVESTORS PRICE TARGET TO 65 (75) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS YOUNG & CO PRICE TARGET TO 1600 (1850) PENCE - 'BUY' - LIBERUM REINITIATES ASOS WITH 'SELL' - PRICE TARGET BLEIBT 'UNDER REVIEW' - ODDO BHF CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5000 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 800 (1000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 210 (420) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 875 (1250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS TESCO TO 'HOLD' ('BUY')



