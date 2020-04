BERLIN (Dow Jones)--In der Corona-Krise befürwortet eine klare Mehrheit in Deutschland die Fortsetzung des Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2: 77 Prozent sind dafür, nur 4 Prozent dagegen, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter 1.000 repräsentativ befragten Deutschen für den Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) hervorgeht, die in einer Videokonferenz vorgestellt wurde. 86 Prozent lehnen einseitige Sanktionen der USA ab - und damit auch jene gegen die Schiffsgesellschaften, die die Pipelines für Nord Stream 2 in der Ostsee verlegen sollen.

Zudem wünscht sich mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung (55 Prozent) engere Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. 28 Prozent sind dagegen. Für die aktuellen Reisebeschränkungen haben die Deutschen indes großes Verständnis. 93 Prozent sehen diese in der Corona-Krise als notwendig, 4 Prozent lehnen sie laut der Umfrage ab.

