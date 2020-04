2.000 neue Todesfälle durch das Corona Virus in den USA an einem Tag. Der weltweit höchste Tageswert. Der Börsen ist klar: Die Krise ist längst nicht vorbei. Nach zwei positiven Handelstagen steht nun die Ampel wieder auf rot. Im Hang Seng, im Shanghai Composite und im DAX und an den meisten Börsen Europas bröckeln die Kurse zusehends. Die Nervosität ist wieder deutlich spürbar. Die Erkenntnis, dass die Rallye nicht ununterbrochen weitergeht, setzt sich allmählich durch. Und weitere Fakten rücken in den Blickpunkt: Übernahme-Sorgen.... Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv