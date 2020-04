Die deutschen Hersteller von Verpackungsmaschinen exportierten laut VDMA im Jahr 2019 Maschinen und Anlagen im Wert von 5.962 Mio. Euro, ein Plus von knapp 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Europa nahm auch 2019 die Hälfte aller Verpackungsmaschinenexporte ab. Das Exportvolumen nach Europa erreichte einen Wert von 2.996 Mio. Euro und lag damit 3,1 Prozent über dem des Vorjahres. Dabei beliefen sich die Lieferungen nach Westeuropa laut VDMA auf 2.049 Mio. Euro (plus 3 Prozent) und nach Osteuropa auf 916 Mio. Euro (plus 3,2 Prozent). Mit einem Anteil von 20 Prozent an den Gesamtexporten war Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...