BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schöpft angesichts der Prognosen der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute vorsichtig Hoffnung. Es gebe die Möglichkeit, die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Rezession "unbeschadet zu überstehen", erklärte Altmaier in Berlin. Die Gemeinschaftsprognosen zeigten, dass die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wirkten. Er fühle sich "ermutigt durch diese Prognose", dass ein rascher Wiederaufbau der Wirtschaft möglich ist, sobald die gesundheitliche Lage es zulasse.

Er habe sich mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verständigt, dass es konjunkturelle Maßnahmen geben werde, so Altmaier. Auch erwähnte er erneut sein gefordertes "Fitnessprogramm für die Wirtschaft". Mit Blick auf die Verhandlungen der Euro-Finanzminister über Corona-Hilfsmaßnahmen erklärte der CDU-Politiker, es wäre für die wirtschaftliche Entwicklung "gut und wichtig", wenn es am Donnerstag einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche gebe.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in diesem Jahr eine Schrumpfung der Wirtschaft um 4,2 Prozent. Für das kommende Jahr sagen sie eine Erholung und ein Wachstum von 5,8 Prozent voraus. Die Bundesregierung will ihre eigene Frühjahrsprojektion am 29. April vorlegen.

