Munsbach (www.fondscheck.de) - Aus der anfänglichen Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Coronavirus, die Ende Februar einsetzte, wurde im März die Gewissheit einer globalen Pandemie mit weitreichenden Folgen für die Kapitalmärkte und die Zivilgesellschaft, so die Experten von ETHENEA.Zum Schutz der Bevölkerung sowie zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus sei in vielen Ländern Europas binnen kürzester Zeit das öffentliche Leben stark eingeschränkt worden. Schulen, nicht lebensnotwendige Geschäfte und Unternehmen seien geschlossen worden, die gesamte Wirtschaft fahre im Notbetrieb - weitreichende Maßnahmen, die vor kurzem noch niemand für möglich gehalten hätte. Auf diese hätten die Börsen mit panikartigen Verlusten reagiert, die an die Finanzkrise 2008/09 erinnern würden. Die extremen Bewegungen hätten nicht nur den Aktienmarkt betroffen. Der Ölpreis für die Sorte Brent sei auf 25 USD gesunken und die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen sei im Monatsverlauf zwischenzeitlich auf ein neues Allzeittief von -0,91% gefallen. ...

