++ Die Aktien ziehen sich zurück, da die Covid-19-Fälle sprunghaft ansteigen und es der Eurogruppe an Konsens mangelt ++ DE30 mit einem Boden nahe des 38,2% - Fibonacci-Retracements ++ Infineon erhält endgültige Genehmigung zur Übernahme von Cypress Semiconductor ++Nach den gestrigen massiven Kursrückgängen an der Wall Street werden die Aktien in Europa am Mittwoch niedriger gehandelt. Der S&P 500 verlor 3,5% an Wert und schloss 0,16% tiefer ab, nachdem sich die Coronavirus-Daten erneut verschlechtert hatten. Auch die heutige Erklärung der Eurogruppe, dass sich die Minister nicht auf Finanzierungsmaßnahmen einigen konnten, hat die Risikoaversion erhöht. Die Nachricht löste einen Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...