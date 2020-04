Katastrophale Corona-Zahlen aus den USA: Höchststand bei Todesfällen weltweit, Notstand in Japan, verschärfte Maßnahmen in Singapur, miese Unternehmensnachrichten- und die Aktienmärkte?! Die Corona Krise ist nach wie vor das beherrschende Thema an der Börse. Antje Erhard fragt bei Oliver Roth, Kapitalmarkt-Experte der Oddo Seydler Bank nach. Überwiegen nicht die Argumente gegen eine Erleichterungsrallye? Lässt die Historie die Sorge vor einem weiteren Abverkauf steigen? Die Volatilität ist nicht mehr rekordhoch, aber immer noch über Durchschnitt, warum kommt es zu keiner Beruhigung? Kommen weitere Rettungsmaßnahmen? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv