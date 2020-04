Der DAX-Konzern Vonovia zählt am Mittwoch zu den stärksten Werten. Bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern hat sich nach eigenen Angaben die Coronavirus-Pandemie bislang kaum auf das Geschäft durchgeschlagen. Aus technischer Sicht läuft die Aktie auf wichtige Widerstände zu.Das operative Geschäft mit den Mieten und Zusatzleisstungen entwickele sich ohne wesentliche Schwäche, teilte der Konzern am Mittwoch in Bochum mit. Die Einziehung der Mieten für April verlief reibungslos, es gab nur eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...