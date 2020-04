Der Bike-Sharing-Anbieter nextbike GmbH hat in Kooperation mit der SDG INVESTMENTS GmbH eine Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitscharakter aufgelegt. Die fünfjährige nextbike-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254RZ4) ist dabei mit einem Zinskupon in Höhe von 5,25% p.a. ausgestattet und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Leonhard von Harrach, Chief Commercial Officer der nextbike GmbH, über die Anleihe-Emission und das Unternehmen gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr von Harrach, Sie haben aktuell die dritte Unternehmensanleihe der nextbike GmbH aufgelegt. Warum finanziert sich nextbike über eine Anleihe und wofür sollen die Emissionserlöse verwendet werden?

Leonhard von Harrach

Leonhard von Harrach: Unsere Eigenkapitalquote liegt bei 24%. Das Betreibermodell von nextbike zeichnet sich durch stabile Cashflows aus; für die kommenden fünf Jahre bestehen bereits Vertragsvolumina von 50 Mio. EUR aus Betreibervergütungen und Lizenzen. Aus den Emissionserlösen soll das weitere Wachstum finanziert werden. Das bedeutet in unserem Fall, dass wir unsere Fahrradflotten in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien und in zahlreichen weiteren Märkten in Europa weiter ausbauen. Das Geld fließt also in Anlagevermögen, mit dem wir dann über die nächsten Jahre wirtschaften. Weiterhin werden wir auch unser internationales Lizenzgeschäft in aktuell über 20 Ländern verstärken.

Anleihen Finder: Was genau macht die nextbike GmbH? Können Sie uns das Geschäftsmodell kurz erläutern?

"Wir betreiben Bike-Sharing weltweit in zwei Ausprägungen"

Leonhard von Harrach: Nextbike betreibt Bike Sharing in über 200 Städten weltweit in zwei Ausprägungen:

Einerseits betreiben wir selbst Bike-Sharingsysteme in Deutschland, UK und Spanien - oft im direkten Auftrag von Kommunen oder ÖPNV-Unternehmen. Neben Einnahmen aus dem Verleih werden hier Einnahmen aus Betreiberverträgen mit Kommunen, Verkehrsbetrieben und Hochschulen erzielt. Hinzu kommen Einnahmen aus Werbeverträgen.

Andererseits wird unser System in mittlerweile über 20 Ländern von Lizenzpartnern genutzt. So können wir unser System weltweit skalieren und unsere Reichweite stark ausweiten, ohne die finanziellen Risiken selbst eingehen zu müssen. Dank dieser verschiedenen Standbeine können wir uns in den unterschiedlichsten Situationen flexibel anpassen und profitabel wirtschaften. Das kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...